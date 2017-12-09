竊20奈米製程投中 起訴

2017-12-09

南亞科前資深工程師涉案

〔記者魏瑾筠、洪友芳／綜合報導〕半導體業工程師「帶槍投靠」中國又一樁！台塑集團旗下DRAM廠南亞科前資深工程師李智存，為求順利到中國西安紫光公司任職、謀求高薪，涉嫌於二○一六年利用個人電腦螢幕截圖等方式，複製南亞科最新製程技術廿奈米晶圓製程，桃園地檢署檢察官偵結，依違反營業秘密罪起訴李男。

對此，南亞科昨發表聲明，重申捍衛營業秘密及智慧財產權的決心，除全力配合院、檢、調辦理此案後續的審判程序外，也將持續調查及追訴任何不法情事，以確保南亞科研發團隊及與合作夥伴的研發成果，並維護股東權益與公平競爭秩序。

檢方指出，南亞科是全球DRAM（動態隨機存取記憶體）重要製造商，四十六歲的李智存擔任資深工程師期間，覺得在公司待得不開心，雖然年薪已有一五○萬至二百萬元，仍希望能有機會到中國相關產業求得更高的薪資。

最新製程截圖、複印

檢方指出，李智存在得知南亞科於二○一六年自美商美光公司引進廿奈米晶圓製程技術後，利用參加線上訓練課程及假日的時間，在辦公室以個人電腦螢幕截圖方式，將廿奈米晶圓製程文件複製列印並研讀熟記，並於今年一月十七日前往中國紫光公司面試。

南亞科稽查影印發現

南亞科在針對離職人員進行例行性影印紀錄稽查時，發現李智存有異常大量的影印紀錄，細究後發現，李智存竟然曾將廿奈米製程文件完整列印，因此立即向法務部桃園市調查處報案，桃園地檢署指派企業犯罪專組主任檢察官張書華、檢察官呂象吾偵辦。

桃檢接獲南亞科報案後積極蒐證，發動搜索及拘提李智存到案，且為避免他將已獲得的營業秘密持往中國繼續使用，對李智存限制出境、出海，維護南亞科權益。

檢方指出，李智存應訊時避重就輕，僅坦承列印製程文件，否認有向中國公司洩漏機密。不過，檢方偵結，依「營業秘密法」第十三條之二第一項、第十三條之一第一項第二款，「意圖在大陸地區使用而擅自重製他人營業秘密罪」，將李男提起公訴。