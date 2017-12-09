設工廠、改教室助考照 許福能獲獎

2017-12-09

回饋家鄉 出錢出力幫國中生朝技職發展

〔記者林曉雲／台北報導〕位於南投市的肉燥福傳統美食總監許福能，從小就幫忙父母做路邊攤生意，不放棄學業一路讀到大學，深刻體認到在社會生存要有「一手功夫」，事業有成之後，回饋家鄉南岡國中學生，成立技職工廠免費提供給弱勢生，協助學校改造老舊的烘焙及廚藝教室，出錢出力幫助學生考取專業證照，昨天獲得教育部頒發第四屆技職教育貢獻獎的肯定。

昨領技職教育貢獻獎 子以父為榮

許福能直說，沒想到會得獎，未來還要協助更多學生朝技職發展。就讀弘光科大的兒子許順鈞陪伴領獎，以父親為榮，他笑著說：「以後換我拿技職之光。」

許福能的父母生了七個孩子，在南投市擺攤賣肉丸等傳統小吃，他排行老六，從國小一年級就幫助父母工作，小時候一度覺得不平衡，同學放學就可以去玩，但他放學和假日都在幫忙家裡。昨天他表示，長大之後很感謝小時候的經驗，讓自己提早擁有一技之長，他也不斷學習進修，除了考專業證照外，還去讀南投高中夜間部、大葉大學技術人員學分班等。

兒子就讀南岡國中的實用技能班時，許福能發現學校烘焙教室已卅多年、設備老舊，把自己的器材設備搬到學校，也提供一間房子作為廚藝烘焙教室，作為學生們準備技藝競賽場所。許福能也協助提供考證照的報名費、廚師服、食材等，甚至開車載學生們去考試，一年協助一、二十個學生，他認為能夠幫孩子找到興趣、很有成就感。

國際發明展奪金 城市科大生獲技職之光

教育部昨天同時頒發第八屆資深技藝師傅及第十三屆技職之光獎項。台北城市科大電通系學生盧楚壹拿下多面國際發明展金牌，昨獲「技職之光」肯定，他原就讀一般高中文組，以學測成績進入台北城市科大。他表示，一開始因為沒有高職生電學等背景，讀得很辛苦，但他非常努力，大一就進入實驗室，大四已拿下廿八面各種獎牌，一般生如要轉入技職，他說：「不要怕困難，努力就會成功。」