方便理解資訊／就要清楚易懂 財務增3指標

2017-12-09

〔記者林曉雲、吳柏軒／綜合報導〕教育部強制公布各大學辦學資訊，在學校財務狀況部分，技職司長楊玉惠表示，考量現行財務公布資訊，不利學生和家長了解，增列三項簡單清楚的財務指標，包括學校可用資金和本年度現金增減情形、學雜費收入佔總收入比率及負債佔資產比率，財務狀況不佳的學校將全都露。

教育部官員私下分析，一所學校若資金或現金不多、學雜費佔比高、負債佔比也高，再加上新生註冊率也不高，家長和學生應該知道要「避開」這樣的學校。

狀況比一比 私校恐強者愈強、弱者愈弱

一所私立科大校長表示，國立大學預算來自政府，收支須送立法院，財務狀況透明，私立大學是非營利事業單位，教育部的作法，讓外界將一五七校「好好比一比」，招生好的學校，財務狀況當然好，招不好的學校，一比之後就更不會有人想念，強者愈強、弱者愈弱。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱表示，學校財務差，教學品質一定差，學校為了節省成本，會大量聘請兼任教授，受害的仍是學生，公布財務指標，確有助於學生和家長了解學校財務狀況，但關鍵點在於教育部必須確保資料「真實無誤」。

高教工會組織部主任林柏儀指出，目前私校公布財務報表僅粗略幾項，像行政管理費用一欄就列幾千萬元，用到哪裡完全看不到，未來私校應等同公校將財務完整公布。

前教育部長、高教評鑑中心董事長黃榮村認為，這麼多校務、學務、財務、研究等內容，家長與學生看完早就糊裡糊塗，若只單挑一兩個指標看，恐放大錯誤認知，教育部應從指標中幫忙分析研究，反映真實學校體質。

台大校長參選人、電機系教授吳瑞北認同教育部開放大專資料，但內容與公開方式應有規範，財務牽涉會計等專業知識，學校或官方等不同立場的解讀也大相逕庭，若簡化造成混淆，後果也不好。