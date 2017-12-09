新生註冊率不計境外生 衝擊末段學校

2017-12-09

〔記者林曉雲、吳柏軒／綜合報導〕教育部將公布辦學指標，其中關鍵性指標「全校新生註冊率」不計入境外生，對末段班學校衝擊很大。實踐大學校長陳振貴表示，據「私校轉型退場條例」草案，連續兩年註冊率未達六成，即列入輔導名單、準退場學校，但若不計入外加名額如原民生、體保生、技優甄保生、離島生、境外生（外籍生、僑生和中生）等，部分私校恐跨不過六成安全門檻。據悉，至少超過廿所學校的新生註冊率在六成以下。

逾20校恐跨不過 註冊率6成門檻

陳振貴表示，新生註冊率不計入境外生，對境外生多的學校有很大衝擊，也與政府力推新南向政策有違，南部一所私校即招了很多印尼等東南亞學生，若無法計入，部分學校恐跨不過安全門檻。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱則反對計入境外生，他表示，如果把外加名額計入，只是數字灌水，無法顯現學校招生辦學真實狀況，反而讓應該要退場的學校苟延殘喘。

高教工會組織部主任林柏儀認為，沒理由不把境外生當一般學生看待，教育部要公開，就乾脆算清楚，有境外生的註冊率跟沒境外生的註冊率通通都公布，讓大家一目了然。

至於學校擔心註冊率不達標，或是要防範假境外生註冊等弊端，則是另外一個議題，問題核心在於「教學品質不佳」，教育部應該抓緊教學主軸，發現品質不佳的學校立即接管。

教育部政次姚立德表示，註冊率的分母是總招生名額，分子是實際招生名額，外加名額是以總核定招生名額的一成計算，很多學校招不到一成，如果要計入外加名額，分母變大、分子未隨之變大，反而對學校更不利。

教育部技職司長楊玉惠則表示，目前師生比不計入外加名額，註冊率同樣不應計入。她強調，是否列為專案輔導學校，不是只看註冊率，還包括學生人數在三千人以下、辦學品質不佳等。