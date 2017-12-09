高教生存戰 71項退場指標公開

2017-12-09

關鍵的新生註冊率僅限大學日間部 年底公布

〔記者林曉雲／台北報導〕受少子化風暴襲擊，行政院日前通過「私校轉型退場條例」草案，高教面臨生死保衛戰，教育部預計十二月底公布「七十一項大學辦學重要資訊」，最關鍵的是將首次公布全國一五七所大專校院的「全校新生註冊率」，為避免灌水，教育部清楚定義「新生註冊率」僅限於「大學日間部具正式學籍的學生」，不計入碩士生、博士生、進修部學生、各類外加名額學生，以揭露學校的真實招生狀況。

揭實際招生情形 好避開地雷學校

教育部政次姚立德表示，隨著高等教育普及化與市場化，大專校務及財務資訊是否透明、完整與客觀，愈來愈多人重視，為使資訊公開透明，提供學生及家長更多選校參考資訊，並使學校負起辦學績效責任，教育部從一○四年委託建置「大專校院校務資訊公開平台」，作為社會大眾查詢大專校院辦學績效之統一系統平台。

教育部雖有公布部分辦學資訊，但學生和家長最需要知道如何避開「地雷學校」的關鍵指標「全校新生註冊率」，年底終於要公諸於世。姚立德表示，不只全校新生註冊率，包括各系實際招收人數、教師專兼任人數都全公布。

辦學資訊改為五大類 兩階段公布

現行大學辦學資訊僅公布教學、學務、財務三大類，新制改為「學生、教師、研究、校務及財務」五大類，教育部將分兩階段公布，預計十二月廿七日公布第一階段廿五項指標，包括三項新生註冊率（各學系、各學制、全校性）及其他配合新生註冊率廿二項指標，例如新增十七項的境外生人數、休退學人數、專任教師授課時數、承接產學計畫經費、學校助學自籌經費、可用資金、負債比例等；第二階段預計在明年一月底公布四十六項指標，其中新增十九項。

教育部強調，提前公布各校系（所）學生數、境外生數、休退學各因素、教師教學負擔、學校提供一年級學生住宿率及助學措施等，並提供淺顯易懂財務資訊，以利學生和家長了解學校規模與辦學成效。

全家盟︰教部拖太久 對師生都不公平

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱表示，教育部早就應該公布這些指標，拖了這麼多年，才不得不面對，對學生、家長和老師都不公平，在資訊不透明的情況下，有學生誤念了後段大學，甚至因為學校倒閉被迫轉學，政府難辭其咎。