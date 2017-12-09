不滿修法 民團要釋憲》 勞動部：勞工本身有最終決定權

2017-12-09

〔記者李雅雯、項程鎮／台北報導〕勞基法修正草案初審通過，經濟民主連合召集人賴中強指出，行政院版草案利用勞資會議允許例外，勞資會議決議就能推翻最低勞動條件標準，應屬違憲，若強行修法通過，將結合適當個案提起訴訟，聲請大法官釋憲。

司法院：釋憲應循3途徑

對此，司法院大法官書記處長王碧芳表示，根據規定，類似本案情形，要向普通法院提告，且走完訴訟程序，也就是提起訴訟敗訴確定後，才能聲請釋憲；另外，若法院法官審理本案時，認為有違憲疑義，也可停止審判聲請釋憲；還有一種情形，不需提起訴訟，只要能獲得三分之一立委支持共同聲請釋憲也行。

王碧芳指出，大法官會議收到釋憲案後，會指派三位大法官組成三人小組，共同審查是否成案，再提交全體大法官審查並決議是否受理。一位資深法官指出，本案能否聲請釋憲成功，要看勞團所提的釋憲理由是否能讓大法官接受，目前訴訟程序還沒開始進行，很難判斷大法官是否會受理。

勞動部：勞資會議是溝通平台

勞動部則表示，勞基法修正草案允許例外，除了勞資會議，還有中央目的事業主管機關、勞動部把關，且勞工本身仍有最終決定權；勞資會議是個溝通平台，有其功能和目的，有些企業員工未能或是不想組工會，勞資會議就是另種形式的溝通管道。