申請上市櫃 勞資會議須年開4次

2017-12-09

勞動部：初招產業外勞企業也須檢附

〔記者李雅雯／台北報導〕為了落實勞資會議，勞動部規劃，申請上市上櫃或初招產業外勞的事業單位，須檢附最近一年定期三個月召開一次的勞資會議紀錄，也就是一年至少四次勞資會議紀錄，希望促使企業落實勞資會議。勞動部表示，此構想已獲證交所、櫃買中心支持，相關方案在研擬中。

已獲證交所、櫃買中心支持

勞基法修正草案日前通過初審，包括鬆綁七休一、輪班間隔等，都須經工會或勞資會議同意。不過，外界質疑，在勞資不對等的情況下，國內勞資會議有造假會議紀錄、資方主導會議、資方欽點勞方代表或根本不召開等問題。

因此，勞動部規劃，申請上市櫃或初招產業外勞的事業單位所需檢附資料，將由現行檢附最近一次勞資會議紀錄，改為檢附最近一年的四次勞資會議紀錄，藉由增加會議次數引導企業落實開會。

勞動部勞動關係司長王厚偉指出，召開勞資會議是法定義務，亂開勞資會議、偽造勞資會議紀錄等，對於企業風險太大，也是偽造文書，企業不該也不需要這樣做。

他表示，檢附勞資會議紀錄由最近一次增為最近一年四次的構想，已獲得相關單位支持，擬採取漸進性實施的方式，例如上路半年先檢附兩次會議紀錄、上路一年再檢附四次會議紀錄。

至於相關規定何時上路？王厚偉表示，相關細節還在與證交所、櫃買中心、地方政府討論，預計下週跟地方政府開會。勞動部預估，產業外勞部分，將會影響三．六萬家事業單位。