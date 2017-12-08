防兒虐 全台6區將設兒保中心

2017-12-08

〔記者吳亮儀、林彥彤／台北報導〕兒童受虐案件頻傳，通報件數也逐年增加，但來自醫事人員的責任通報數卻快速減少；衛福部規劃明年在全台北中南等六區成立「兒少保護醫療整合中心」，找種子醫師來訓練兒科、急診醫師早期察覺可能的受虐兒。

去年5.4萬件 醫事人員通報僅3千件

衛福部保護司司長張秀鴛說，目前基層醫療院所和區域醫院可以替疑似受虐兒童作驗傷、診斷和通報，但長期醫療體系一直缺乏完整且專職的兒童受虐案件診察和訓練，常只能依靠醫師的臨床經驗判斷，例如將頭部傷勢當作意外跌倒帶過，忽略了潛在的受虐案。

張秀鴛說，目前兒虐案件都要靠醫事人員的經驗來通報，且也無兒虐案件的病例資料庫可供查詢，未來規劃成立的「兒少保護醫療整合中心」會特別加註兒虐病例，建構類似「受虐兒健保資料庫」，幫助醫事人員查詢類似病例當作參考。

兒福聯盟主任李宏文說，去年兒虐通報件數是歷來最多，但以各地社工人力能開案的數量僅九千多件，如果能精進來自醫事人員通報案件的準確度，社福資源也能更準確投入給需要幫助的兒童。

長庚醫院做過研究，兒虐病例以零到六歲嬰幼兒居多，高達八十二％，且頭部、腦部受傷最多，達六十％，嚴重者預後高達二十六％會重殘。

建構受虐兒資料庫 便於查詢、通報

林口長庚醫院副院長、台灣兒科醫學會理事長黃璟隆說，虐童者常會藉口是因照顧不慎導致小孩受傷，他以一名五歲女童病患為例，她無意識、右側硬腦膜下出血送院急診，爸爸表示是午睡翻身不慎擊中孩子頭部所致，但女童瞳孔不等大、光反射微弱、雙側眼底視網膜出血，符合「搖晃嬰兒症候群」，預後也成了腦性麻痺。

根據衛福部統計，去年受虐兒通報案件共五萬四五九七件，但來自醫事人員的通報僅三○七○件，佔整體五．六二％，這也是近五年來次低。

張秀鴛解釋，統計時醫事人員的通報數多移給醫院內社工，因此統計數會顯示下降，不過仍得更精進全國醫院對受虐兒的診治、通報體系，除能降低醫師沒發現受虐兒的機率，也能讓社會保護兒童的資源更確實。

門諾醫院小兒科主任吳俞哖指出，臨床上醫生大多可從蛛絲馬跡察覺虐童潛在案，例如觀察兒童的傷勢與其年齡，如不會走的年齡，頭部卻出現嚴重傷勢，或是不同家屬對於意外說詞不同，又或是新舊傷同時出現等都是徵狀，也會教導新進醫師注意這些情況，除非是年紀較大小孩，受傷狀況又不明顯等，才有可能會疏忽。