賴揆：啟動下階段勞基修法

2017-12-08

台灣需符合時代勞基法

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院勞基法「一例一休」修法日前經立法院初審通過，閣揆賴清德昨表示，全球進入知識經濟時代，人工智能等科技發展很快將衝擊就業市場，現行勞基法無法面對當前性質不同、多元多樣的產業型態，台灣迫切需要一部真正先進、符合時代需求的勞基法。

賴清德說，這部源自於生產線「工廠法」時代的勞基法並不完善，後續勞動部應該立即著手全面檢視勞基法，盤點相關問題，啟動下一階段的修法，或制訂一部完整的勞基法，適時向社會揭示願景、大方向及時間表。

源自工廠法 不符需求

行政院發言人徐國勇說，全面檢視勞基法是長期工作，過去的工廠法轉成勞基法過程中，大都是傳統產業思維，但是現在台灣服務業比例很高，還有高科技產業、AI及相關創新產業等，在勞基法適用上比較沒彈性，所以需要著手全面檢討，但現階段並沒有要提出時程。

賴清德表示，前次修法讓勞動市場失去彈性，造成資方與勞工的衝擊，相較於日、韓、新加坡等鄰近國家，在延長工時、週休規定、輪班間隔上的彈性，台灣的規定確有僵化問題，因此這次修法優先以「四個不變」來確保勞工權益，再透過「四個彈性」賦予企業和勞工彈性。

賴揆表示，目前政院版修法已進入朝野協商，希望後續勞動部、經濟部、交通部與衛福部等相關部會，應就各界所提出的質疑進行更完整的說明，對於不實抹黑與抨擊，也應儘速澄清，使未來法案審查能更加順暢，以儘速完成三讀，回應社會與時代的需要。

針對政院版一例一休修法目的，行政院昨在平面媒體刊登廣告，藉由中小企業老闆與中年勞工的心聲，強調超過六成的人需要兼職增加收入，因此需要修法賦予彈性，讓中小企業得以充分發展，提供就業機會。

勞力是商品 起薪會提高

面對網友質疑行政院的廣告是自打嘴巴，青年都已經低薪了，如何用加班的方式來賺錢？賴清德昨出席「二○一七台灣醫療科技展」時表示，勞力成為一個商品，在需求增加時，起薪一定會提高，過去的起薪是廿二Ｋ，根據主計總處的調查，目前已到廿八Ｋ，若政府持續排除投資障礙，持續促進台灣投資，相信起薪一定會持續成長。