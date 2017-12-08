賴揆拋完整修法 工商界肯定

2017-12-08

工總表贊同 商總盼落實

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長賴清德拋出現行勞基法源自工廠法，已不合時宜，要啟動「下一階段修法」，制訂完整「勞基法」。對此，工商團體皆予正面肯定，工總直呼，勞基法骨幹來自老舊工廠法，不只落伍、也很奇怪；商總則說，政府不要只是嘴上說說，過去允諾要研究服務業專章，但不了了之，重點是要落實。

「同一件衣服穿在每個人的身上會不合身！」工總秘書長蔡練生說，舉雙手贊成政府啟動更完整的修法，工總白皮書曾提過，勞基法的骨幹來自工廠法，每天坐在工廠裡，上下班打卡等，欠缺彈性，跟不上新興產業，整部法令確實要重新檢視；且現行勞基法的函釋多如牛毛，希望未來修法可一併解決。

商總理事長賴正鎰表示，即使政府針對一例一休修法，但商總之下一四○個行業中，至少有三十種產業不適用現行勞基法，如觀光旅遊、保險、殯葬業等各有特性，盼政府能制訂服務業專章。

商總也表示，肯定政府願意進一步修法，但不要只是嘴巴說說，過去政府也允諾要研議服務業專章，但發現光是研究法條就要花二、三千萬元，是個燙手山芋，因此不了了之，希望政府修法後要能落實。

工商協進會理事長林伯豐也說，服務業與製造業本該分開制訂法條，建議藍領與白領應該分開管理，希望政府別管太多，保留多一點空間給勞資協商。