20億不要？ 中投12億賣中影經營權

2017-12-08

長榮曾開價20億購中影華夏大樓

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九擔任國民黨主席期間，除指示中投公司出售三中等黨產，另要求中投向有意購買中影名下不動產華夏大樓的已故長榮集團創辦人張榮發一併推售原中央黨部大樓，約定長榮若買中央黨部大樓，就能優先以廿億元買華夏大樓，不料最後中投只收十二億元就把整個中影的經營權賣給蔡正元，使得長榮買華夏大樓一事破局。

馬曾要求中投 與長榮包裹交易

馬英九日前庭訊時，推稱交易案全授權給前中投董事長張哲琛，沒料到台北地檢署竟會從中投公司扣得他與三中買家密會的錄音檔，檢方勘察錄音內容後，還原馬與蔡正元等中影買家密會時的說法，質疑馬不僅知道中影不動產鑑價遭低估，甚至一手主導交易。

檢方查出，除三中案外，馬英九還曾要求中投高層與長榮集團簽下協議書，約定長榮應包裹買下中央黨部大樓及號稱「中影最貴不動產」的華夏大樓，後來張榮發果真先開價廿三億元，於九十五年三月卅日以旗下文教基金會名義買下中央黨部大樓，並另簽下期效從九十五年三月二十四日至同年六月二十三日的協議書，協議將另以廿億元買華夏大樓。

蔡正元入主中影 主導不賣長榮

沒想到中投出售中央黨部大樓給長榮集團後，短短不到一個月內，就將中投所持有的八十二．五六％中影股份，賣給中影買家郭台強的妻子羅玉珍、中影前副董事長莊婉均等人，且中投只先向莊婉均收取一．五億元簽約金，就同意讓羅玉珍、莊婉均及蔡正元進入中影董事會。

檢方發現，蔡正元之後僅支付第一、二期款項共十二億元，該金額原只能取得中影三成股份，但蔡正元卻取得七成多，後來蔡不僅主導中影資產減資，將所分得的五．五億元減資款用來支付第三期之後的買賣價金，還主導中影董事會及股東臨時會反對將華夏大樓賣給長榮，甚至另吸引遠雄集團參與競標，國民黨高層這時才決定停止競標。

長榮不滿中投 扣住一億元尾款

張榮發不滿中投公司未依協議賣出華夏大樓，遂緊急扣住原應支付中央黨部大樓尾款的一億元，因此至今該筆款項仍未進入國民黨的相關帳戶。