神秘外資連續賣超味全95天 傳頂新籌錢 接手上海大樓

2017-12-07

賣超近二．三萬張 套現逾四．四億元

〔記者楊雅民／台北報導〕味全擺脫「滅頂」事件衝擊，已終結連十季虧損轉為盈餘，卻有神秘外資連續九十五天大賣味全股票，累計賣超張數達二萬二九九七張，套現逾四．四億元，加上頂新集團出售台北一○一約三十七．二％股權傳已進入倒數；市場點名該神秘外資來自頂新二董魏應交，由他主導集團積極變現籌錢，接手永豐餘何家與三寶集團的中國上海「一七八八國際中心」資產。

對此傳聞，魏應交幕僚僅表示毫無所悉，且股市本就是自由投資市場，買賣股票皆屬正常行為；味全也說，無法干涉股東自由買賣行為，強調繼續做好食安，用實際行動來感謝市場支持。

疑為接手一七八八國際中心 籌措資金

從今年七月二十四日起，外資連續賣超味全九十五天，味全外資持股比率由十四．四％降至九．七一％；根據券商進出統計，過去一二○天光從元大證券賣出的味全達二萬七六七八張，賣出均價為每股十九．四元，引起市場注目。

從二○一四年第三季「滅頂」事件起，味全創下連續十季度虧損，累積虧損達三十三億餘元，幾乎吃掉三分之二個股本；但今年累計前三季稅後盈餘八六一六萬元，每股盈餘○．一七元。

永豐金控涉違貸給三寶集團的上海一七八八國際中心，讓永豐餘集團總裁何壽川身陷官司，三寶急著出脫大樓償債，市場盛傳找上一七八八大樓原始股東之一的頂新魏家；傳魏應交開價九億多美元（約二七○億台幣），較先前中國私募基金IDG開價六十一億元人民幣（約三百億台幣），打了九折。

頂新出售台北一○一股權 也進入倒數

前頂新集團高層透露，魏應交現已定居上海，並轉戰中國房市，為了籌資買一七八八大樓，手上可變現資產一路賣，賣股應是最快方式；不管是賣股或是出售台北一○一股權，魏家因擔心在台處分資產後的錢無法匯出，都是透過境外公司交易。