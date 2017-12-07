超額僱用逾4倍身障者 暖心老闆 百萬無息借員工

2017-12-07

黃文献把員工當家人看

〔記者王俊忠／台南報導〕暖心老闆！台南市璨揚企業負責人黃文献出身清苦，白手起家創業有成，因為知道窮人的苦，不僅超額進用廿一名身心障礙員工，還掏錢幫兩名向地下錢莊借錢的員工還債一至三百萬元，甚至建立「員工無息貸款制度」，黃文献昨獲得勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特優廠商表揚。

勞發署雲嘉南分署長柯呈枋說，璨揚企業員工數約五百人，法定只要進用五名身障者，但璨揚卻進用廿一名，超額進用逾四倍、堪稱企業楷模。

璨揚企業卅八歲重度聽障員工宋宛諭寫下「希望這工作能一直做到退休」，表達對公司與老闆的高滿意度。璨揚成立卅七年，是台灣最大的卡車拖車車燈製造廠，在工廠內無論是組裝、上膠、超音波、自動化設備等各種生產線，都看得到身障員工操作。

工廠設獨立聽障生產線

特別的是，工廠有一條獨立的「聽障生產線」，平時有三名聽障員工上線操作，設有通知鈴與聽障看板，方便聽障員工作業及連絡主管，讓身障者在此能有一技之長、穩定就業。

「不要借卡債或向地下錢莊借錢，有困難找公司」，黃文献還建立台灣企業少見的員工無息貸款制，只要理由正當，無論結婚、買公司股票、繳小孩學費、家庭特殊狀況等都可向公司申請無息貸款，借貸金額可到上百萬元，有四成員工受惠過。

其中有兩名員工曾向地下錢莊借錢，黃文献心疼員工還債壓力，私下掏錢一至三百萬元幫兩人把債務一次還清，再讓員工無息攤還。黃文献說，他常常告訴員工：「你不用謝我，只要在你能力好的時候去幫助需要的人，就是對我最大的回饋。」

育兒發津貼直到3足歲

黃文献把公司員工當成家人看待，員工都稱他「黃先生」而不是「董事長」，公司福利相當好，不僅生育獎勵每胎五至十五萬元，還幫忙養兒每月發五千元，一直到三足歲，並補助員工買機車、在父母親節送員工禮品等。

黃文献說，小時候看父親踩人力三輪車及擺路邊攤，母親做手工，九歲開始就跟在父母身邊幫忙，雖然窮苦，但父母親「即使再貧窮都會佈施」的身教，讓他時刻不忘「有能力一定要幫助需要的人」。