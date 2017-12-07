高市議會決議 秋冬空污 學校禁辦運動會

2017-12-07

12月到2月間 空品常拉警報

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台首例！高雄市秋冬空氣品質差，恐危及學生健康，高雄市議會昨通過決議，要求各級學校從明年起，不得在秋冬十二月至二月空污嚴重時舉辦運動會，以維護學生健康。

細懸浮微粒 約三成來自中國

空氣污染物中的細懸浮微粒（PM2.5）大約三成來自於以中國為主的境外污染，秋冬季節東北季風盛行期間，致使高雄空污問題嚴重。

為對抗秋冬空污，高雄市府日前才首創全台推動大眾運輸尖峰時段免費措施。高雄市長陳菊表示，市府長期透過各種措施努力解決空污議題，包括嚴格管控工廠排碳、鼓勵汰換二行程機車、冬季大眾運輸免費、強化綠地植栽等，對於議會決議予以尊重也樂觀其成。

保護學生健康 避免戶外活動

高雄市議員張豐藤昨天在審查教育局教育發展基金四一三億元預算時，提出附帶決議，他強調，高雄秋冬空氣品質時常拉警報，空氣中的懸浮微粒對老年人及未成年孩子的傷害特別嚴重，為保護學生健康，應限制學校秋冬舉辦運動會，將活動調整於春、夏舉行。

張豐藤統計，高雄市國中小、高中職共三五八所，十一月舉辦校慶運動會的有三十四所、十二月多達一二九所，總計一六三所，比例高達四成五。

高雄市議會教育委員會召集人陳信瑜議員也說，高雄秋冬霾害嚴重，學生應避免戶外活動，大型運動會更要避免在秋冬季節舉辦。

議長康裕成贊同兩位議員的主張，並進一步要求將「各級學校不得在秋冬空氣污染嚴重時辦理運動會」的附帶決議改為「決議」，獲得出席議員無異議通過。

康裕成強調，期盼教育局參照市府公布空污最嚴重的十二月至二月時段，明令各級學校不得舉辦運動會，並於明年提出具體因應方案。