屋頂種電廠商資格 擬鬆綁為三規模

2017-12-07

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院宣布全民綠能屋頂政策，由地方政府遴選廠商建置，經濟部能源局原本要求資本額二億元、設置實績五千瓩等條件，業者質疑門檻太高；能源局昨透露，將朝大、中、小規模分級，並綁定資本額，原則上中央訂出準則，地方政府可保留彈性調整。

經濟部能源局副局長李君禮表示，綠能屋頂方案既然由政府遴選廠商替民眾建置，希望廠商能夠永續經營，避免出狀況；但原訂資本額二億元、設置實績五千瓩等，確實造成中小型業者無法參與，目前朝「資本額綁規模分級」研議，但仍保留彈性給地方政府決定。

此外，經濟部曾表示，一個案子設置要達五萬瓩才具規模效益，換算下來，等於要整合五千戶住家屋頂，遭質疑難度太高，能源局也研議放寬規模。

李君禮說明，開發區塊可分成大、中、小等級，開發規模越大、資本額相對高，規模較小、資本額就可降低。不過，他強調，將會保留彈性，若地方政府想要分兩級或四級，中央不會反對，主要是訂出準則，最終仍由地方政府決定。

另外，示範驗證階段將選定三縣市、共三千戶優先投入，李君禮透露，除了原本在談的嘉義、台中、台南、彰化和雲林等，也有其他縣市表達參與意願，預計今年底、明年初可望公布。

至於綠能屋頂的躉購費率可獲得一定比例費率加成，李君禮則說，目前尚未拍板，但給誘因是應該的，明年的再生能源躉購費率，近期就會召開最終審定會拍板並公告。