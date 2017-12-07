降空污 中火新燃氣機組提前至112年完成

2017-12-07

空污防制法修法 拚下月臨會通過

〔記者李欣芳、施曉光、張菁雅／綜合報導〕中南部空污問題嚴重，行政院長賴清德將展開對抗空污大作戰，賴揆昨在行政院接見多位台中與彰化的綠營立委，雙方交換空污問題的意見。立院副院長蔡其昌轉述，為降低空污，賴揆承諾台中發電廠新燃氣機組將提前兩年在民國一一二年完成。此外，為回應民意，行政院加速推動「空氣污染防制法」的修法，盼明年一月加開臨時會通過修法。

蔡其昌與來自台中、彰化的立委，包括民進黨立委何欣純、黃國書、洪宗熠、黃秀芳、陳素月、林靜儀，以及時代力量立委洪慈庸昨到行政院拜會賴清德。

蔡其昌會後表示，賴揆承諾，台中發電廠新燃氣機組原定一一四年完成，將提前兩年在一一二年完成，賴揆會用行政院力量整合各部會，「速度要快，讓民眾有感！」

蔡其昌說，行政院版的空污法修正草案下週一將先在行政、立法協調會報中討論，下週四送出行政院會，並送到立法院，他個人期待空污法能納入臨時會議程，「朝野如果有共識，幾分鐘就能解決」。

電動車補助額度 將檢討調高

立委轉述，賴清德會中表示，行政院年底先盤點各部會空污防制措施後，正式宣布整合機制，將空污列為最優先政策，至於歐盟二○四○年將全面使用電動汽車，賴揆提及台灣全面使用電動汽車的時程將比歐盟更早，而行政院也對電動車補助額度太少，將進行檢討，預算到位速度要加快、每年補助名額也擬提高。

蔡其昌認為，空污預算應該要寬列，甚至可用特別預算的方式來解決空污問題，相信所有立委都會支持，希望縮短各項空污改善的期程。賴揆說，若須以特別預算辦理，會慎重考慮。

此外，有媒體報導賴揆與台中市長林佳龍在台中火力發電廠的減煤政策不同調。林佳龍昨強調，市府與中央的能源政策一致，院長全力支持市府的減煤政策，該報導並非事實。

國民黨中常會昨則邀請智庫副執行長陳雄文專題報告「蔡英文政府將空污問題演變成國安危機」，黨主席吳敦義強調，民進黨政府在沒有配套的情況下，堅持推動非核家園政策，以燃煤做為核能的替代能源，造成嚴重的空污問題，傷害國人健康，已成嚴重的國安危機，他呼籲全民十七日踴躍參加反空污大遊行，讓政府聽見人民求救的聲音。