勞基修法爭議 童子賢︰會很快落幕

2017-12-07

〔記者卓怡君、王孟倫／台北報導〕針對勞基法修法一事，台北市電腦公會理事長童子賢昨表示，需要各方理性細膩協商，不適合用喊話、討價還價方式解決，台灣雖小，期待可以團結合作、同舟共濟，相信修法爭議很快落幕。

童子賢以旅遊業導遊工作為例指出，類似工作彈性的案例層出不窮，法律應是大家依循的標準，需要仰賴專家、產業界、從業員工等各方理性細膩的協商，也相信修法爭議可以很快落幕，達到和諧的狀態。

《今周刊》發行人謝金河則表示，今年上路的「一例一休」，全台灣沒有人不叫苦，這是「政府拿石頭砸自己的腳」，因此勞基法再次進行修改，原本是大家共同期待的；不過，這次修法過程，很多政治人物藉機造勢，「我們看到有人霸占主席台」，像時代力量立委徐永明與國民黨立委蔣萬安，他們兩位過去很少對勞工議題有特別發言，這次法案審查卻奮不顧身。

謝金河認為，勞基法爭議，需要各黨各派理性來面對討論，很可惜的是，這次卻淪為「個人作秀造勢」或「競技場」，已經失去勞基法修法的初衷。

他表示，台灣能有今天的經濟成就，就是原本有很多彈性，但「一例一休」把這種彈性給僵固了；當初勞基法制定是以工廠生產線勞工為主，但產業結構有很大改變，新經濟上路後，各行各業的工作型態都截然不同。

謝金河強調，勞基法要規範全國九百多萬名勞工的權益，必須要有更前瞻性的思維，否則，大家都陷入在「醬缸裡的鬥爭」，只是全民皆輸的狀況。