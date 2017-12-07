挺勞基修法 蔡強調4不變2保證

2017-12-07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕勞基法修法引發勞團質疑，讓台灣勞動權益倒退卅年，網路上也出現批評聲音。兼任民進黨主席的蔡英文總統昨天在民進黨中常會前發表談話表示，網路上的批評和指教，她都虛心接受，但她要強調，「正常工時不變、週休二日的原則不變、加班總工時不變、加班費計算費率也都不變」，這「四不變」，民進黨始終堅持，沒有棄守。

蔡英文保證，轉型過程中，政府對於勞工過勞的問題，必須介入，也一定會介入。她已經要求行政部門務必嚴格把關，在因應法規過於僵化的同時，也要杜絕過勞的情形出現。

其次，蔡英文保證，面對長久以來的薪資偏低情況，政府除了給予一定的彈性，更要根本性地協助中小企業成功轉型，讓勞工擁有更好的薪資結構，除此之外，也會持續「推動基本工資的調升」，所有人都應該分享到經濟發展的成果。

不容許善意彈性 被惡性濫用

蔡英文說明，給予特殊狀況的彈性，並不是要把極端現象常態化，該有的把關機制，絕對不會忽略。也不會容許善意的彈性被人惡性地濫用。

對於賦予彈性的修法方向，蔡英文說，台灣的中小企業正在轉型，給予一定的彈性，代表的不是利潤的多寡，而是他們是否能夠繼續存續下去的關鍵。同樣的道理，對於很多基層的勞工朋友來說，彈性代表的，可能不只是加班費，而是一個家庭是否維持收支平衡的關鍵。

蔡英文表示，她了解許多年輕朋友與弱勢勞工，對於低薪與過勞的憂心，這些都是她的責任。如果要根本性地解決這些問題，關鍵就在於台灣的經濟體質。做為總統，她必須一步步調整台灣的體質。

對於在網路上遭年輕族群批評，蔡英文表示，她會負起最後的責任，所有批評指教，都概括承受，這是一個很困難的選擇，不過，不困難的事也不用民進黨來做。

勞基法修正草案目前已經送出立院委員會，進入一個月協商期，蔡英文說，她要請立院黨團的同仁，務必充分討論所有人的意見後，齊一步伐。同時，也歡迎各個在野黨，透過理性的民主程序，完整反映社會多元的意見，讓修法的工作更加完善周延。