徵集政治檔案 鎖定32重點機關

2017-12-07

中央設5個小組 明年起實地訪查 盼儘速辦理移轉

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院通過促進轉型正義條例，將向民間徵集文件及檔案。行政部門也同步對內展開大規模清查，包括國發會檔案局、國史館及學者共組成五個小組，自明年起前往軍、警、特等三十二個重點行政機關實地訪查及鑑選政治檔案。這是政府部門首度以機關別為主的徵集政治檔案動作，官員強調，是為避免關鍵史料散佚。

首度以機關別為主 徵集檔案

二○○一年檔案局成立後，於民進黨首次執政期間，曾有兩次大規模的檔案徵集，一次是針對二二八事件，另一次是針對美麗島事件。之後也曾陸續啟動各機關政治檔案清查作業，而明年起展開的清查，則首度鎖定重點機關，並組成訪查小組深入瞭解檔案的存放情況，完成鑑選後，將儘速辦理檔案移轉。

官員指出，這些重點機關檔案存放的條件不一，有的比較完善，有的則不夠嚴謹，過去徵集檔案時，常由各機關自行清查，也不確定相關檔案是否都完成徵集，因此這次由中央派人實地瞭解狀況。

國發會主委陳美伶上週主持相關會議，確認成立政治檔案徵集專案諮詢委員會，由國發會邀聘熟諳政治檔案領域的二十位學者專家擔任諮詢委員，並依專長與檔案局、國史館人員共組五個訪查小組，自明年一月起，針對存放較多政治檔案或業務涉及決策、政治偵防、檢調、保防的機關，列為實地訪查對象，並徵集政治檔案。

陳美伶表示，檔案是呈現歷史記憶的第一手資料，是落實轉型正義的重要事證與基礎。透過政治檔案的訪查徵集，以符合社會對轉型正義的期待。

此外，國史館也將與檔案局合作，建立「二二八事件檔案資料庫」，除將目前各機關移轉至檔案局存放的二二八實體檔案進一步影像化外，也透過現有史料的建立，邀請歷史學者進行解讀，以還原歷史真相。這項計畫已納入行政院前瞻計畫第一期，預定兩年左右時間建置完成。