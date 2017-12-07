「中正」命名 至少29校

2017-12-07

〔記者吳柏軒、曾迺強、丁偉杰、林宜樟、涂鉅旻／綜合報導〕台灣歷經蔣中正威權統治時代，如今立法院三讀通過「促進轉型正義條例」，其中針對公共建築應將威權象徵除名、移除等，公立學校經統計至少有二十九校仍以「中正」命名，包括位於嘉義的國立中正大學。

教育部長潘文忠昨表示，學校本身也是公共場所的場域，因此，相關象徵威權時代的代表文物，都將適切處理，但執行細節會由地方政府、學校與教育部共同會商研議。

是否改名 中正大學：將召開公聽會討論

據教育部統計，全國列名「中正」的國小有十八所、國中有六所、高中有三所、大學一所，還有一所幼兒園；列名「介壽」的國中小則有五所，總計共三十四所校名與蔣中正有關，另在國防部轄下有一所中正國防幹部預備學校。

設校已二十八年的中正大學，主任秘書吳明儒昨表示，校方尊重國會決議，待教育部與校方研商並提出後續作為，將在校內召開公聽會討論。

不過，校友總會會長陳玲寬認為，當初考取母校企業管理專班，是因學校的學術地位具影響力，「並非因蔣中正」，強迫改名不僅影響數十萬名校友要將學歷改為新校名，徒增困擾，更是另一種威權的體現，應讓師生、校友共同決定改名與否。

教部：校園蔣中正銅像 依促轉條例處置

至於各地校園內的蔣中正銅像，過去曾引發多起轉型正義的抗議行動，政治大學今年便率先決議移除一座銅像，上月更有十一所大學學生串聯共推「空間轉型正義」。教育部則表示，目前校園蔣中正銅像的數目尚未統計，但都會依照促轉條例處置。

不過，在榮民之家內的銅像，則會繼續留存。退輔會主委李翔宙昨受訪表示，榮民之家的銅像、照片等設施，不會因轉型正義而拆除，這也和軍民「團結、凝聚」的目標不衝突。