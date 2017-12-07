促轉全面去「中正」？政院：沒這回事

2017-12-07

徐國勇：炒作改名是製造對立 柯建銘也批：惡意扭曲

〔記者曾韋禎、李欣芳／台北報導〕立法院前天三讀通過「促進轉型正義條例」，部分輿論大肆炒作以「中正」、「介壽」為名的道路、學校都要更名，行政院發言人徐國勇昨表示，「沒有這回事，這是在製造對立！」立法院民進黨團總召柯建銘也駁斥，這是言之過早的惡意扭曲。

徐國勇表示，促轉條例才剛通過，總統蔡英文尚未公告實施，有關促轉會成立的時程與相關事宜，政院須進一步討論，目前沒有時間表；他強調，促轉條例不是要製造對立，而是要和解，政院的工作是要還原歷史真相，並維護白色恐怖受害者權利。

「促轉不是要製造對立 而是要和解」

促轉條例提案人之一的柯建銘指出，「促轉條例」是框架式立法，未來要等促進轉型正義委員會成立後，才會研究、規劃及推動「開放政治檔案」、「清除威權象徵、保存不義遺址」、「平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解」、「不當黨產之處理及運用」等任務；況且，促轉會的決議要經半數委員出席、出席委員過半數同意，現在斷言將怎麼做都言之過早，完全是在炒作、惡意曲解、製造無謂恐慌。

他表示，「促轉條例」規範的是「紀念或緬懷威權統治者之象徵」，包括校名、路名都已存在數十年，這條路或這座學校早已與在地人民、校友產生密不可分的情感，擁有不同的意義與價值；再者，改名茲事體大，牽一髮而動全身，哪可能說改就改？頂多是銅像、中正紀念堂這種特地創造出來紀念威權統治者的產物，才會被優先處理。

柯建銘呼籲國人，不要隨無謂的炒作起舞。「促轉條例」的核心精神在於平復司法不法、還原歷史真相、促進社會和解，不是要鬥爭國民黨、不是要鞭屍蔣介石、更不是要撕裂社會。縱使在追求真相的過程當中，難免會有摩擦與痛苦，但最後總能撫平台灣族群間的傷痛；讓台灣社會能在歷經清創手術後，恢復健康。因此，單純改路名、校名無助於達成促轉的核心價值，外界不必杞人憂天。