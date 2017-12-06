冬報到 合歡山降下冰霰

2017-12-06

今年入冬首波大陸冷氣團昨報到，合歡山清晨降下「冰霰」，厚度兩公分，山頭、道路及邊坡宛如覆蓋白色地毯，台十四甲線武嶺至合歡山路段路面結冰。玉山北峰氣象站測得零下四．八度，水氣遇上低溫，在樹梢凝成美麗「霧淞」。

氣象局表示，今天水氣減少，賞雪可能要碰運氣，而預估第二波冷氣團週五來襲，若加上水氣配合，週四晚間到週六，是有機會見到雪景。警方則提醒，一旦山區降雪或地面結冰，將實施交通管制，限加掛雪鍊車輛通行。

（記者蕭玗欣、佟振國、劉濱銓、王峻祺）