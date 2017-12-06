海外就醫健保核退調降 元旦上路

2017-12-06

縮減幅度最高達五成七

〔記者林惠琴／台北報導〕民眾海外就醫可申請健保核退，但鑑於過去常有人刻意出國產子再回台核退，甚至有中國診所跨海串連民眾不實申報案例，衛福部公告，明年元旦起，海外就醫費用的核退上限基準將下調，縮減幅度最高達五成七，估計一年影響三．六萬人。此外，健保署也正研擬限制可核退醫院、「黑名單」醫院則不給付等事宜。

健保法規定，被保險人在境外發生緊急傷病或分娩，可申請健保核退自墊醫療費用。不過，長期有民眾刻意赴美產子、再回台申請健保核退的案例；健保署去年還發現中國廣東省某診所兩年內幫兩千多台灣民眾跨海就醫，申報九千件、核退上千萬元健保費用，但症狀都一模一樣。另有人海外就醫期間也有國內就醫紀錄，涉及沒出國、不實申報。

估一年影響三‧六萬人

健保署也指出，近年來，醫界反映健保給付國內外同一疾病的金額落差太大，例如在國外看感冒，每件可獲支付一二七三元，在國內看感冒，則僅有四二○元，因此將核退上限基準從現行以國內醫學中心平均費用，調整為各級醫院與診所平均費用。

約可省下億元健保給付

去年民眾海外就醫申請健保核退共計十三萬餘件、約三．七億元，其中，中國就占十萬件、二．六億元。

健保署說明，推估新制上路影響約三．六萬人，若以今年第一季推估核退標準，門診每人每次將由二○○一元降為八六五元、急診每人每次由三六三六元降為二四一二元、住院每人每日由七五三五元降為五二九五元，健保給付金額約可省下一億元。

擬限制中國可核退醫院

健保署另指出，儘管現已要求在中國住院五日（含）以上的醫療費用單據及診斷書需有當地公證處予以公證，但其餘相關單據，並無從查證真偽，因此目前也正研擬中國就醫申請健保核退，將以公立醫院、健保署公告醫院為限，其他國家也應會一致辦理。

健保署也考慮針對海外醫療院所只要開立不實診斷書或醫療單據，經查獲屬實，就會列為不予核退的「黑名單」，民眾到此就醫將無法獲核退，以免健保資源遭不肖人士濫用。