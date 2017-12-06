公款保釋「離職員工」辜仲諒 中信金遭罰1000萬

2017-12-06

內控法遵嚴重缺失 總經理吳一揆停職六月

〔記者王孟倫、李靚慧／台北報導〕金管會調查，中信金控替「離職員工」的前副董事長辜仲諒墊付刑事案件保釋金，金額達九千多萬元，在內稽內控及法令遵循有嚴重缺失，昨宣布重罰一千萬元罰鍰，並令中信金控總經理吳一揆停職六個月、法遵長金延華停職三個月。這是金管會主委顧立雄上任後，第一個出手重罰有關金融業涉及家族化問題的案件。

中信金控昨晚發布聲明強調，去年墊付保釋金並非針對單一特定對象，事後所有離職員工均表示將自行負擔保釋金，並已於去年六月八日搜索約談的次個營業日全數返還代墊金額；且在八月二十五日將處理完整經過與結果提報董事會核議，足證經理部門並無誤導董事會問題，也不存在內控制度有嚴重缺失而損及公司治理情形；對遭裁罰除表達遺憾外，未來是否提出申覆，「尚未討論」。

金管會首度出手 重罰金融業涉家族化案例

中信金控去年遭調查的金融弊案，包括內湖購地案及亞洲廣場大樓等案，是由金管會主動移送；這次中信金控拿公司錢墊付「離職員工」保釋金，也是金管會金檢查出。

顧立雄表示，中信金為在職及離職員工共墊付刑事案件保釋金一億元，其中高達九二六○萬元，集中在單一人辜仲諒身上；根據特偵組發布新聞內容顯示，在二○○三年到二○○七年間，所涉案件的資金是轉入辜仲諒等人掌握的帳戶，且二○一四年與二○一五年間發生的內湖購地案及亞洲廣場大樓等案，辜也不是中信金控現職人員。

顧強調，相關案件都是辜仲諒個人行為，中信金控卻以辜是「因公」涉案，而墊付鉅額保釋金，顯見法遵觀念欠缺，內控制度有嚴重缺失；從紅火案至今，這已是中信金控第五次發生類似案例，對於公司治理不佳問題，是採「零容忍」態度，不希望還有下一次。

中資違法買大同股票 二度開罰五八二萬元

金管會昨也公布「中資大同案」與「永豐金吹哨者案」。中資「龍峰國際」除之前透過香港永豐金證券違法買大同股票，又被發現改藉加拿大人頭帳戶買入大同，對該中資開罰五八二萬元，且六個月內要出清手中八．七八％的大同股份。

至於永豐金案中的王幗英及另一位吹哨者、前總經理張晉源舉報內容，確實符合「吹哨者」要件，金管會要求永豐金必須「妥適處理」；亦即對永豐金控先「留校察看」，視後續處置結果，再決定下一步動作。