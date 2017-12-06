平復司法不法 還原歷史真相 促轉條例三讀

2017-12-06

政院設促轉會 進行真相調查

〔記者蘇芳禾、蘇永耀、林良昇／台北報導〕為了平反威權統治時期違反自由民主憲政秩序之不法行為與結果，立法院院會昨晚三讀通過「促進轉型正義條例」，將於行政院下設置促進轉型正義委員會（促轉會），推動包括開放政治檔案、清除威權象徵、保存不義遺址、平復司法不法、還原歷史真相、處理不當黨產和其他轉型正義事項。

法案三讀後蔡總統在臉書發文指出，推動轉型正義是民進黨對這塊土地與人民的承諾，「我們從來沒有在這個理念上妥協，許多長輩和家屬，一生都在等這一刻，我們的國家也是，台灣的民主即將往前再進一步！」

國民黨遺憾 不排除聲請釋憲

國民黨表示遺憾，強調促轉條例狹隘，包含行政權及司法權，有違法違憲之虞，極可能變成行政院的「小東廠」；國民黨不排除窮極一切方式，包括聲請釋憲等，凸顯促轉條例的荒謬。

三讀條例規定，促轉會應主動進行真相調查，還原人權受迫害之歷程，並釐清壓迫體制加害者及參與者責任。依本條例規定接受調查之有關機關、團體、事業或有關人員，無正當理由不得規避、拒絕或妨礙調查。違反者處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

在平復司法不法部分，條例規定，威權統治時期違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件，應予重新調查；得以識別加害者並追究其責任、回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害。

條例規定，若是有依照二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償等條例而獲得賠償者，或是經過促轉會認定的案件，有罪判決和處分，自本條例施行之日視為撤銷並公告；而撤銷的有罪判決前科紀錄應予塗銷。