勞基法初審通過 民進黨團︰仍會微調

2017-12-06

〔記者彭琬馨、蘇芳禾、林良昇／台北報導〕攸關一例一休的「勞基法部分條文修正草案」前晚在委員會完成初審，爭議條文全數保留送院會協商。民進黨團書記長何欣純昨表示，送出委員會的草案「還是有微調可能」，黨團也會提出修正動議，強化行政部門把關機制，盼能化解外界疑慮。

她也說，勞基法協商最快要等處理完公投法後才能進行。

勞基法草案四日歷經長達十三個小時的審查後，完成初審。何欣純指出，未來一個月協商期，民進黨仍會提出修正動議，強化行政單位監督；如行政院版本中，對輪班間隔原則十一小時、例外可下修至八小時的規定，黨團有提出修正動議，將突發狀況入法。

何欣純表示，草案討論時，因在野黨不斷杯葛，以冗長發言阻擋草案逐條審查，民進黨在沒辦法的情況下，才會提出表決，將該草案送出委員會；草案雖已送出委員會，但「還是會聽大家意見」，適時進行微調。

對於勞基法修正草案後續協商，國民黨團首席副書記長李彥秀表示，國民黨仍反對鬆綁七休一、縮短輪班間隔；並希望爭取加班換補休法制化，且依照加班費成數給付。

李彥秀說，休息日加班費核實給付及工時銀行部分，希望能具體的微調，例如提高休息日加班成數，反映勞工出勤成本，工時銀行部分希望修正條文內容避免極端班表出現，維護勞工權益。

時代力量黨團總召徐永明表示，時代力量仍認為勞基法不需修正，協商時會堅持不能鬆綁七休一，以及加班費在四小時以上才要核實計算。

親民黨團幹事長陳怡潔說，民進黨以包裹表決的方式，強勢通過草案初審，還壓縮立委發言時間，在她看來所有協商期「都只是過水」；親民黨會堅持輪班間隔十一小時不能縮減為八小時，呼籲民進黨將勞基法依照不同產業別，做不同的配套措施。