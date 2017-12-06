工商界︰勞基法不改才是惡法

2017-12-06

肯定加班費改回核實計算

〔記者林菁樺／台北報導〕勞基法部分條文修正草案初審闖關成功。工業總會秘書長蔡練生表示，去年修出惡法，造成政府、民眾、企業三輸局面，一例一休就是因為走不通才要修；工商協進會理事長林伯豐更直言批評，全世界沒人加班費做一給四，根本是胡鬧，現在採納核實計算，算是回到正軌，立法院要自行承擔錯誤，雖然對修法不全然滿意，但仍盼儘速通過，讓社會回歸平靜。

加班總量 盼再放寬

蔡練生指出，政府訂出三個月加班總量為一三八小時，每月最高五十四小時，雖可挪移，但只是增加一點彈性，「總時數不增加，就沒有籌碼，怎麼調整，口袋還是沒錢」，仍盼改為六個月、三百小時，每月不超過六十小時為限。

商總理事長賴正鎰也說，政院版本與商總期待有落差，總量以三個月為單位管制，但服務業旺季多為三個月，盼能放寬管制時間至四個月。

對於修正草案拿掉休息日加班費做一給四、做五給八，改為核實計算，讓勞工可加班，企業能支付加班費，「解決不合理的加班費問題」，工商界都異口同聲肯定。蔡練生強調，和去年底版本相比，「有修總比沒修好」，雖不滿意初審版本，但也只能無奈接受；他不認同「越改越像惡法」的說法，如果現行法規夠好，為何外界都呼籲要修法，去年底通過的版本，才是讓全民皆輸的惡法，至少目前是往正確方向在做調整，希望儘速通過，社會才能回歸平靜。