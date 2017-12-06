勞基法修法 蔡英文︰我負最後責任

2017-12-06

肯定行政院團隊 澄清府院立場不一非事實

〔記者蘇永耀、謝君臨／台北報導〕針對勞基法修法引發抗爭，總統蔡英文昨表示，這段時間以來，台灣社會對於勞基法修正草案有許多寶貴意見和批評，不管是針對行政部門或民進黨立院黨團，或是針對她個人，都會虛心接受。而作為總統和黨主席，她也負起最後的責任。

總統說，國會這個會期的挑戰有很多，應讓國家繼續向前運轉，而不是拖延。

蔡總統並肯定行政院長賴清德說，這段時間，賴院長率領的行政團隊，以及民進黨立院黨團的委員都非常努力。民進黨是一個民主政黨，整個執政團隊本來就會有許多不同意見和想法。但經過民主討論後，全黨能夠在彼此說服和尊重的前提下，團結一致，共同承擔執政的責任，這才是負責任的政黨。

總統強調，所有政務的推動，她會與賴院長及執政團隊共同承擔；而作為總統和黨主席，她也負起最後的責任。

針對勞基法修法傳出府院立場不一，總統府昨強調，政府一體，總統尊重並支持行政團隊與國會針對修法的努力，所謂府院立場不一並非事實。

賴清德昨天也強調，這次修法，府、院、黨之間充分溝通且密切合作，共同肩負起過去一年來「一例一休」造成的勞動市場僵硬問題；他重申，修法並沒有改變勞工權益，只是給予勞資雙方更彈性的合作空間，會持續與各界溝通，讓社會大眾能夠充分了解。