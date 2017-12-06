促轉條例三讀》政治受難者：找真相還清白

2017-12-06

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「促進轉型正義條例」，台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕一早就到立法院關心修法進度，蘇嘉全院長辦公室並邀蔡於院長會客室觀看直播。蔡寬裕受訪表示，許多還在世的受難者年事已高，「促轉條例」通過最大的意義，就是還原歷史真相，釐清責任，還給他們清白。

蔡寬裕於促轉條例三讀通過後發表聲明，表示在「國家人權博物館組織法」三讀通過後，「促轉條例」也正式三讀通過，數十年奔走，突然接連接到好消息，彷彿一扇無論如何叩門、卻始終緊閉的門扉，終於開啟了縫隙、露出一絲曙光；感謝總統蔡英文對垂暮老人的感同身受。

奔走數十年 終見曙光

蔡寬裕受訪表示，包括他及許多受難者，在法律上仍是有犯罪的「前科犯」，這讓他們非常在意。「促轉條例」給予還在世及已不在世的受難者，司法平復、撤銷罪刑的機會，還給受難者清白，這對他們來說非常重要。

蔡寬裕批評，國民黨立委稱「國民黨執政時期做了許多轉型正義政策」，但在他認知上，這些政策都是「半吊子」，沒有真正落實。

對於國民黨批促轉條例「違憲」，蔡寬裕不滿表示，國民黨政權在一九八七年通過國安法，剝奪他們上訴的權利，國民黨當時制定的法律，每一條都違反憲法對人民訴訟權的權利。

台灣民間真相與和解促進會表示，肯定民進黨踏出第一步，政府儘速成立促轉會，審慎規劃提名人選，還應積極處理早在立法院等待許久的「政治檔案法草案」。