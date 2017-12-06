促轉條例三讀》國民黨黨史資料 將充公

2017-12-06

〔記者林良昇、蘇芳禾／台北報導〕立法院院會昨三讀通過促轉條例，對於政黨、附隨組織或黨營機構持有的政治檔案，明定經促轉會審定者，應命移歸為國家檔案，並以原件為原則；若拒絕交出這些政治檔案，將處一百萬元以上五百萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

拒交政治檔案 可連續處罰

據了解，國民黨中央先前大動作反彈促轉條例，關鍵在於國民黨黨史館內有不少攸關促轉條例中提到的政治檔案和史料，都是國民黨財產，促轉條例規定範圍大，可將相關國民黨黨史資料全充公，甚至若檔案保存不良，相關保存人也可能遭處罰、判刑。

促轉條例立法過程，國民黨黨內意見不一，青壯派立委持開放態度，黨中央、智庫與資深派立委則傾向強力阻擋。但藍營凝聚共識後，與綠營商討，院會昨在三讀後，通過關於慰安婦、原住民轉型正義、政治檔案法草案的三項附帶決議，國民黨團才未強力杯葛。

比較特別的是，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安，在院會審議有關平復被害者司法不法、回復並賠償被害者或家屬名譽及權利損害等，及撤銷有罪判決前科紀錄等內容時，對民進黨團再修正版本投下贊成票。

平復司法不法 蔣萬安投贊成票

蔣萬安表示，該條文內容關於平復司法不法，也是台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕主要訴求，其內容與國民黨團版本幾乎一樣，只是規定範圍不同，他才投下贊成票。

民進黨團總召柯建銘表示，促轉條例不是要鬥爭國民黨、鞭屍蔣介石、撕裂社會；就有如清創手術般，沒有歷經切除壞死組織的痛苦，絕對不可能恢復健康。