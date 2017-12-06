促轉條例三讀》鄭麗君：依法推動中正紀念堂轉型

2017-12-06

公共場所紀念威權統治者象徵 應予移除、改名

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部長鄭麗君指出，「清除威權象徵，保存不義遺址」是促轉條例的重點之一，促轉條例通過，將成為中正紀念堂轉型的法律依據，原本文化部是基於中正紀念堂管理處主管機關的身分推動轉型，「法案通過後，我們就有責任，必須依法來推動中正紀念堂轉型。」

立法院昨三讀通過促轉條例，其中，移除緬懷威權政治者象徵的條文受到關注。條文規定，為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，未來出現在公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。

條例也規定，威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件之發生地，應予保存或重建，並規劃為歷史遺址。

鄭麗君表示，「促轉條例」三讀通過，代表這個世代對於歷史的深切反省，透過法律及行動，一方面彌補受到國家暴力侵害的受害者，共同理解傷痕歷史帶來的悲痛，同時也是一起確保社會將繼續往前堅持民主的步伐，深化民主的重大工程。

她認為，轉型工作需透過修正「國立中正紀念堂管理處組織法」來處理，為凝聚社會對修法的共識，已經展開的「中正紀念堂轉型之社會討論計畫」，將在十二月舉辦四場願景工作坊；明年一月底、二月初舉辦為期五天的公民會議，以審議式民主的方式，聚焦討論為何轉型、如何轉型及轉型後之願景。修法草案提出後，還會擴大召開公聽會，全民都可參與，經過循序漸進深度討論，可以透過大家的思辨找出共識。

鄭麗君說，促轉條例通過之後，讓中正紀念堂轉型的腳步往前邁一大步，文化部將凝聚組織法修法共識，讓這塊地處台北市市中心少有的大面積空間，能真正達成空間解嚴，成為全民共享的生活場域。

中正紀念堂就位於時代力量立委林昶佐的選區內，他昨天受訪表示，希望能讓在世的受害者與家屬得到真相並平復不公，也告慰天上的前輩們，「落實轉型正義，就從中正紀念堂的轉型開始！」