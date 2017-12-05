跆拳金牌染黑 吸收體育生討債

2017-12-05

林立騰師大畢業 加入竹聯幫雷堂

〔記者錢利忠／台北報導〕跆拳好手林立騰，就讀台灣師範大學時代表學校拿下全國大專運動會跆拳道團體組金牌，但他畢業後不思作育英才，反誤入歧途加入竹聯幫雷堂當大哥，甚至還專門吸收體育系畢業生或在校生當小弟，自當教練訓練小弟們勤練跆拳道、搏擊，再教唆幫眾逞凶鬥狠，涉及多起械鬥、暴力討債等不法案件；台北地檢署昨依違反組織犯罪防制條例等罪，將林立騰等廿多人起訴。

據悉，卅一歲的林立騰（原名林京葵），道上綽號「京葵」，九十四年就讀泰山高中三年級時，代表學校參加全國中等學校運動會，勇奪跆拳道高中男子組雛量級金牌，獲保送師大運動競技系，入學後加入師大跆拳道校隊，大一時出賽榮獲全國大專運動會團體組冠軍，連兩年拿下全國金牌。

林列掃黑治平對象 檢起訴20多人

檢方調查，林立騰家住台北市信義區，家境優渥，師大畢業後未從事教職，反而染黑加入竹聯幫雷堂，憑著矯健身手能打敢打，迅速竄起成為雷堂頭號戰將，一度被推派為副堂主，但他野心勃勃不甘屈居「老二」，另立門戶開設「京詠昇國際開發有限公司」，用以掩護幫派不法活動。

檢方查出，林喜歡吸收有體育背景的畢業生或在校生為小弟，甚至要求他們需勤練跆拳道，有時還自當教練指導；林教唆幫眾從事暴力討債、網路簽賭等勾當，還要求小弟犯案時拍影片上傳網路，以便他掌控情況並動員支援。

檢方調查，林的幫眾前年十月間，因賭債糾紛持刀捅死人，林因此被列為掃黑治平對象，與旗下廿多名幫眾陸續被整肅到案；前年十月廿五日凌晨五點多，林為替小弟尋仇，撂人到北市林森北路錢櫃ＫＴＶ鬧事；前年十二月不滿小弟被竹聯幫和堂打傷，指使小弟將和堂曾姓幫眾押到新北市石碇區，喝令曾脫光衣服後，用內褲套頭羞辱並拍照，再指使幫眾將曾圍毆成重傷。去年二月十日，林教唆幫眾將敵對幫派一名少年押走報復，以火燒、電擊等方式凌虐拷問，手段兇殘。