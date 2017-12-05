搶救人口大作戰 恆春結婚補助 最高2萬

2017-12-05

〔記者蔡宗憲、俞肇福／綜合報導〕屏東縣恆春鎮受核三廠及三軍聯訓基地影響，睦鄰補助造就當地不少特殊「福利」，但人口數仍持續下滑。恆春鎮公所為鼓勵「增產報國」，除了有豐厚的生育及教育補助，近期將推出全台首創的居民結婚補助，設籍鎮民結婚每對最多可領兩萬元。

「在恆春，結婚補助不再只是軍公教才有。」恆春鎮長盧玉棟說，恆春人口長年下滑，年輕人口外流及擔心養不起，造成生育率不佳，新生兒一年僅近三百名，希望把睦鄰補助用在鼓勵鎮民結婚及生產，「從結婚、生育到學齡前的一條龍補助，盼提高生育率」。

開全台首例 最快明年初實施

恆春鎮居民結婚補助辦法是，只要設籍一年以上，至戶政事務所完成結婚登記，每人補助一萬，如果夫妻都是鎮民則補助兩萬。辦法還規定，申請人每年度得申請一次，離婚後再婚也可補助，但與同配偶再婚不補助。公所明年編列相關預算約四百萬元，財源來自核三廠回饋金、關山風景區收入及自有財源，已送鎮代會審議，最快明年初就能發放。

恆春鎮代會主席周志仲表示，鎮民結婚補助預算雖還未正式通過，但樂觀其成，希望能提升納入自治條例成長期補助項目，以免首長更迭而政策變。

結婚生育到大班 一條龍補助

除了結婚補助，恆春鎮早自九十五年實施生育補助，第一胎及第二胎都可領三萬，第三胎五萬；幼兒園大班學童則有一學期一萬元補助。

但據統計，恆春鎮人口在六十五年曾達三萬六千餘人，去年減到三萬七百八十三人，今年仍在下降。而近五年出生人數雖有成長，但年年仍不到三百人，難彌補每年三百五十人以上的死亡數。

轄區內有核四廠回饋的新北市貢寮區，也面臨人口減少。但區長陳文俊表示，核四廠已封存、「台電促進電力發展營運協助金」目前已停發，以前沒有結婚補助，現在更沒錢提供。而由於核四封存後的工作減少，貢寮人口也減，一百年有一萬三五四○人，截至今年十一月底一萬二五四六人，少了上千人。