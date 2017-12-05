化解疑慮 7休1、輪班間隔把關更嚴

2017-12-05

勞動部將公告適用行業 把關機制入法

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法部分條文修正草案昨在朝野爭吵聲中送出委員會。「鬆綁七休一」、「輪班間隔例外八小時」引發多方質疑，行政院、勞動部日前即表示再增加把關機制，鬆綁七休一增為三道把關，昨委員會中改變原申請制作法，改由勞動部主動公告適用行業，不由企業提出申請；輪班間隔例外八小時的狀況，也將新增的把關機制入法。

行政院、勞動部以七休一函釋過於僵化、缺乏彈性為由，規劃在這次修法中鬆綁，讓例假日可在七天週期中挪移，由於各界反彈聲浪大，行政院改提出中央主管機關把關機制三措施；一改原先由各行業別向中央目的事業主管機關申請、勞動部審查作法，不採申請制。

鬆綁七休一的三道把關機制為，第一道把關，重新檢視民國一○五年九月勞動部函釋一例一休的三例外，如屠宰業或運輸業、媒體採訪業、觀光旅遊業，將檢視是否調整；第二道把關，由勞動部召集各部會盤點公告可放寬七休一的產業，定期檢討，不採行業申請制，若是因為人力不足，勞動部不會同意放寬；第三道把關則是公告放寬產業，會依行政程序法規定，附條件和附期限。

在輪班間隔部分，行政院版訂立輪班間隔原則十一小時，經勞資會議或工會同意可允許例外八小時，對於該部分各方抨擊聲浪不斷，於是增加把關機制，放寬輪班間隔八小時要有中央目的事業主管機關、勞動部把關，就特殊行業、特殊情況核准，該把關機制將會入法。