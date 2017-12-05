賴揆︰推勞基修法 責無旁貸

2017-12-05

秉持四不變原則 修法是要保障勞工權益

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院衛環、經濟聯席會昨日審議「勞基法部分條文修正草案」，行政院長賴清德昨日接受廣播專訪表示，他不會後悔進行「一例一休」修法，「我當行政院長責無旁貸」，政府秉持四不變原則，讓勞資雙方更有彈性，也全面保障勞工權益。

溝通沒有極限 無通過時間表

「修法是要保障勞工權益！」賴揆指出，他還要繼續努力，溝通沒有極限，該做的還是要進行，立法院審理勞基法，行政院要持續一直與社會溝通。

賴揆強調，一例一休上路一年來，有十九％的勞工受到影響、收入減少，其中六成想再兼差，本次修法是秉持蔡英文總統指示，必須保障勞工權益，給予勞資雙方彈性，以「上班工時每天八小時不變、每週工時四十小時不變、週休二日精神不變、勞工加班費率不變」的四不變原則保障勞工權益。

賴揆指出，修法是要給予加班、輪班、排班、特休假可遞延的彈性，講清楚就沒有問題，「我當行政院長責無旁貸」，必須如實面對一例一休在社會所衍生的問題。

賴更提及，「我不相信立委在他們的選區，都完全沒有收到民眾和勞工對一例一休有意見」，行政、立法會共同來推動此政策。

對於上次立院審議勞基法，民進黨立委人數多，表決卻意外輸給在野黨。賴揆表示，「我是意外，沒有生氣」，蔡總統對立法院都掌握得很好，黨團也會向總統報告。至於有無設定通過時程？賴揆強調，這沒有時間表，會讓立法院去審查。

此外，針對「功德說」被網友及青年團體大做文章調侃揶揄，賴揆回應，年輕人搞KUSO，創意表達意見，「 我覺得ＯＫ」，行政院不以為意。他也澄清，那完全都是誤會，可以去看當天談話的意思，「不是要人做功德！」

賴揆解釋，長照有分一．○和二．○，前總統馬英九的長照一．○薪資低，照服員只領廿二Ｋ，工作更沒成就感，蔡總統推動長照二．○，薪資從二萬二變成三萬多元，那天談話不是要人接受低薪，也不是要人做功德。