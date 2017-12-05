北韓風雲緊 馮世寬：中共才是直接威脅

2017-12-05

〔記者呂伊萱／台北報導〕北韓上週再次試射飛彈，美國與南韓空軍昨啟動大規模聯合演習。白宮國安顧問麥馬斯特更坦言，美國與北韓開戰的可能性「與日俱增」。國防部長馮世寬昨在立法院表示，對台灣來說，北韓不是敵人，「中共才是直接威脅」。

北韓上週再次試射最新型「火星十五」洲際彈道飛彈；時隔一週，美、韓兩國空軍昨起在朝鮮半島上空進行年度聯合空中演習，兩軍出動兩百多架飛機，規模創歷史新高。

馮世寬昨列席立法院外交及國防委員會備詢，民進黨立委莊瑞雄質詢時關切北韓動態，馮答詢時明顯有備而來，並發表三點說明。他首先強調，我方有能力偵測北韓飛彈射擊，也有能力了解飛彈落點，籲全民安心。

另外馮世寬表示，美國一直說北韓是敵人，但對台灣而言，「北韓不是敵人」，而且我們與周邊國家也密切，萬一發生戰爭，在人道救援立場，我方很難拒絕處理緊急狀況。

最後，馮世寬直言，對我方來說，一定要做的事是「關切中共動態」，而我方對於中共公開和內陸的兵力調動均有研析，因為「這才是最主要、直接的威脅」，不能因北韓情勢而有所鬆懈。

規劃飛彈警報機制

手機將可收到訊息

民進黨立委劉世芳質詢時也提及，夏威夷已重啟核武攻擊警報演習，如果北韓發射飛彈，我方會否有警報？國防部參謀本部作戰及計畫次長姜振中回答，國安會規劃完畢，目前已設立警報機制，正在實驗軟體系統，未來民眾的手機或電視螢幕也可以收到警報。