共諜可判死 法界：有嚇阻效用

2017-12-05

現行法律 退役當共諜只能輕判

〔記者謝君臨、錢利忠、曾韋禎／綜合報導〕法界指出，現行刑法未將中國視為外患罪章所規定的「外國」或「敵國」，以致法院歷來審理共諜案，非現役軍人都只能用刑度較輕的國家安全法論罪，立院昨修正刑法部分條文，初審通過共諜最重可判死刑，可望產生嚇阻效用。

法界人士還說，目前「刑法外患罪」中的「外國」並不包含中國，現役軍人另以「陸海空軍刑法」規範，並務實設計出「敵人」這個概念，只要現役軍人觸犯共諜罪，均獲重判，與非現役軍人涉案的刑責天差地遠。

法務部次長蔡碧仲昨在立院答詢時坦言，目前的「國安法」刑度太低，法定刑五年以下，實務判決常少於四年，不僅人民無法忍受，他們也深感痛心；已就闕漏部分持續研修，要讓所有的犯罪類型都能適用，未來的刑度不可能這麼輕。

外界好奇，若修正條文通過，類似過去犯下共諜案的退役將領可判多久？法界人士表示，前陸軍少將許乃權、前海軍中將柯政盛均是替中國在我國軍隊發展組織，但現行的刑法外患罪並沒有像國安法中的發展組織罪，未來類似案件仍須由法官就個案判定。

一位不具名的高檢署檢察官指出，歷來偵辦共諜案件，多是根據刑法內亂外患罪章的洩漏交付國防機密罪，其刑度為一年至七年，若是洩漏並交付給「外國」者，刑度則加重為三年至十年；然而，依照現行法規，對我國威脅最大的中國並不屬於該法所定義的「外國」。

此外，若涉及共諜案的被告不具現役軍人身分，且洩漏交付的資料也未涉及國防機密，法院只能依據違反國安法之蒐集、傳遞公務秘密或發展組織罪予以判刑，最重只能判五年。

一名曾辦過共諜案的基層檢察官認為，現行的國安法刑度太輕，導致危及國安者與竊盜、詐欺者的刑責相去無幾，難以服眾；但這是法規上的限制，必須透過立委修法，才有可能解決。

北檢前主任檢察官、律師胡原龍也認為，若要遏止共諜氾濫，修法加重刑度確實是選項之一，若能將刑度拉高至五年或十年以上，應能扭轉共諜案被告屢獲輕判的印象。