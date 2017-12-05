組織犯罪條例修正初審 統促黨適用

2017-12-05

持續聚眾滋事 最重可判3至10年徒刑 併科一億元以下罰金

〔記者曾韋禎／台北報導〕中華統一促進黨、愛國同心會等團體未來再聚眾滋事，將面臨法律制裁！立法院司法及法制委員會昨審查通過「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」，修正組織犯罪的要件為「持續性或牟利性」等，若未來完成三讀，紅色、黑道政黨可重判三年至十年有期徒刑，且併科一億元以下罰金。

按司委會初審通過條文，組織犯罪的要件鬆綁為「持續性或牟利性」，且不以現存的犯罪組織為限。例如「黑牛」黃鴻寓已經伏法，但若有人自稱其幫眾，亦能適用；為保護證人，新增「視訊條款」，讓證人或檢舉人可透過網路作證，境外人士則能前往我駐外館處，藉由視訊作證。

現行「組織犯罪條例」對「犯罪組織」之定義，已於今年初修法鬆綁，擴大適用於合法化、公司化的幫派、詐騙集團；法務部原本提案的文字為「持續性、牟利性」，卻因人權團體之堅持，改為「持續性及牟利性」。

有鑑於統促黨、愛國同心會多次傳出聚眾滋擾等爭議事件，因難以證明該組織具有「牟利性」，而難適用「組織犯罪條例」，因此包括民進黨立委王定宇、何欣純、林俊憲、邱議瑩及國民黨立委許淑華等，相繼提出修正草案，組織犯罪的要件鬆綁為「持續性或牟利性」。

組織犯罪構成要件鬆綁

民進黨立委李俊俋表示，舊法中同時要符合持續性與牟利性，實務上無法處理統促黨或愛國同心會的犯罪行為；民進黨立委蔡易餘也指出，就青少年犯罪而言，詐欺、妨害自由的案件數都增加，組織犯罪卻在減少，這相當矛盾，質疑是否因法令構成要件過於嚴苛，讓檢察官難以適用？

法務部次長蔡碧仲坦言，就組織性犯罪而言，持續性比牟利性更重要，修法後將督導檢察官的起訴是否符於法律規定。