從受助到助人》多障女寫感謝信 11年不間斷

2017-12-04

〔記者王秀亭／台東報導〕「我們沒錢報答人家，只能寫信感謝。」媽媽的一句話，多重障礙女吳雲微努力克服視覺障礙，拿起放大鏡寫感謝信，表達對台東馬偕醫院醫護人員的謝意，十一年來從不間斷。

與母打工維生 多次受醫護照顧

四十歲的吳雲微是早產兒，出生就被診斷為軟骨症，且有中度智障和視障，在母親吳邱花子的艱辛照顧下，十八歲那年終於站起來，經持續「自立復健」，可以正常行走，但無法持久。

吳邱花子本身有腸胃肝膽等疾病，九十五年一月曾休克送往馬偕急診，以打零工為生的母女倆，險些付不出醫療費，將吳母從鬼門關救回的醫護人員發動全院募款，繳清醫療欠費。

克服視障 拿放大鏡寫感謝話語

需固定回診的吳邱花子，平均每半年就住院一次，母女倆一再受到院方照顧，吳雲微不知如何表達謝意，於是提筆寫出感謝信；從醫護人員、社工、營養師甚至清潔人員等，所有曾接觸、幫助過母親的人，雲微都會拿著放大鏡，一筆一劃寫下感謝話語，逐一送至對方辦公室。社工吳靜惠說，就連每年生日、母親節，雲微也會送來祝賀卡片。

她擔心忘記寫了甚麼，每次將信送出前，逐字謄錄在筆記本上，還會將就醫過程記錄稿紙上，至今十一年，筆記本寫了超過十本，稿紙也寫了九十二張。

吳雲微說，最感謝的是白明忠（肝膽腸胃科醫師）、陳勇志（心臟內科醫師）叔叔，一位是捐助火車票錢，讓母女倆北上就醫開刀；一位是當年抽空載自己回家關水龍頭的醫師。

「十一年來，雲微角色也從受助到助人。」吳靜惠表示，記得當年初見雲微，面對母親緊急住院開刀，顯得緊張、無助。但隨著一次次回診、住院，雲微記住醫師叮嚀，現在一見母親吐血，會立刻請開計程車的鄰居協助送醫；見到有患者或家屬為病情焦急，也會主動安撫及協助。甚至還站上講台，與美和科大社工系台東在職專班的學生們，分享十一年來自助助人的轉變。