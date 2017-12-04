修法後再說 賴揆工商早餐會暫延

2017-12-04

〔記者高嘉和／台北報導〕勞基法修法力拚本週出委員會，行政院長賴清德原擬在明天（五日）與工商協進會舉行首次早餐會，已確定將延期，待勞基法修法到一段落後再舉行；工商協進會理事長林伯豐坦言，工商界原是想與賴揆當面交換有關「五缺」問題，但因賴揆近來事務繁多，早餐會將延後舉行，屆時勞基法修法可能已塵埃落定。

賴內閣九月八日上任後，積極解決產業五缺 （缺地、缺才、缺工、缺電、缺水）問題，但尚未與工商團體會面。

林伯豐說，工商界對五缺問題還有諸多建議，包括稅改、投資環境改善及電力供應等問題，例如發展再生能源如太陽光電，有毒薄膜如何回收？循環經濟如何進行？會不會造成電價大幅波動等；且近來空污議題延燒到各縣市，會不會影響供電穩定等，這些都會影響台灣投資環境，只能等勞基法修法告一段落後再說。

工業總會雇主委員會某理事無奈地說，這幾場勞基法公聽會下來，資方有如過街老鼠；明明各種民調都顯示逾六成支持勞基法修法，但現在社會氣氛卻轉變成修法無理，資方就算有話說，也只能先吞下去。

他強調，台灣的確有慣老闆、壞老闆，這大可用加強勞檢、重罰，甚至查稅等手段來重懲，但將所有資方都惡魔化是壞老闆，用少數極端狀況去立法限制，當資方都活不下去，難道要勞工去跟這些立委或勞團領薪水嗎？