新黨挺柯？ 吳：不強求

2017-12-04

〔記者林良昇、沈佩瑤／綜合報導〕新黨主席郁慕明日前表示，如果台北市長選舉民進黨推出人選，新黨就支持柯文哲；國民黨主席吳敦義昨晚受訪時表示，會盡力團結路線、方針相同的政黨，但如果路線與方針不同就有困難，「我們不強求」，做朋友也很好。

吳敦義出席「美力台灣3D電影」首映會受訪時表示，會努力讓所有路線、方針相同的政黨團結在一起，國民黨的路線就是在一中各表的九二共識基礎上，堅決反對台獨，兩岸維持和平穩定發展；與國民黨方針相同的，全都會努力爭取。

吳敦義表示，二○○八年立委選舉，當時國民黨與所有同樣方向、路線的政黨團結，以大公無私的方式提名優秀人選，爭取所有能夠爭取的力量，團結在一起，但如果路線與方針完全不同，就有困難，「我們不強求」。

媒體詢問是否會拜會郁慕明？吳敦義則說，路線一定要弄清楚，相同就做夥伴；路線不同，做朋友也很好。

李登輝相挺 柯：他太厲害了

台北市長柯文哲今年七月赴上海參加兩岸雙城論壇時，一席「兩岸一家親」說法引發獨派人士不滿，台灣教授協會前天舉行募款餐會，主持人鄭弘儀現場詢問大家：「反對兩岸一家親的舉手！」結果在場人士包括前總統李登輝都舉手；接著鄭再問：「現在還支持柯文哲的舉手！」大部分人都將手放下，唯獨李登輝是少數舉手的人。

媒體昨問柯文哲對李登輝的表態支持有何看法？柯笑笑說：「他太厲害了，聰明！」對於郁慕明有條件支持，柯不願多談，僅說這樣可以搶到一些藍營的票。