賴揆拋農曆年前民調 引發熱議》綠營部分參選人 盼年後再初選

2017-12-04

〔記者楊淳卉／台北報導〕二○一八年縣市長選舉，民進黨在四個須初選民調縣市競爭白熱化，台南市、高雄市更是「殺紅了眼」，然而初選時間要在明年農曆年前、還是年後還未決定。行政院長賴清德日前私下向民進黨主席、總統蔡英文表達「盼明年農曆年前做初選民調」，引發黨內熱議。

賴揆表達想法後，選對會召集人林錫耀隨即私下向賴揆傳達各縣市參選人的意見；賴揆則回應，「我只是表達個人看法」，並沒有堅持，尊重選對會最後的決定。

民進黨秘書長洪耀福上週證實，賴揆的確表達盼農曆年前辦理初選。據悉，賴揆拋出訊息後，讓部分參選人十分焦慮。據悉，包括前台南市副市長顏純左等擬參選人急扣黨中央，表達盼年後再辦初選、續拚民調；就連力挺立委劉世芳的高雄市長陳菊，也在第一時間透過管道向黨中央詢問消息真偽，就怕是有心人刻意放話，企圖影響選情。

民進黨九月全代會通過「二○一八年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，連任兩屆屆滿縣市辦理初選，包括宜蘭縣、嘉義縣、台南市、高雄市等四縣市，都將依民調決定人選。民進黨選對會十月已召集四縣市擬參選人，針對提名初選時程交換意見。

選對會人士表示，初選時程攸關各擬參選人的選舉步調，部分參選人主張明年二月中旬、農曆年前辦理初選，部分則主張三月中旬農曆年後辦理；目前多數參選人仍傾向農曆年後展開初選民調作業，在考量各方意見後，初選時程最快在十三日開會拍板。

選對會人士表示，希望年前初選者，不外乎是民調領先者，或是自認初選過關無望，想要「儘快下車」的參選人；主張年後辦初選的參選人，則是希望利用農曆過年期間努力在民調上「奮力一搏」，但大家的態度都沒太堅持。

黨政人士指出，須初選民調縣市競爭激烈，若在農曆年前辦理，即可利用過年整合黨內、弭平裂痕，不過，也可能被質疑是刻意操作，替特定參選人量身打造。