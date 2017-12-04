侯披綠袍？藍綠議員都說不可能

2017-12-04

〔記者葉冠妤、楊淳卉／綜合報導〕新北市副市長侯友宜是否可能被「挖角」，代表綠營角逐下屆新北市長？民進黨與國民黨議員昨均認為不可能。新北市議會民進黨團總召林秀惠說，今年六月議會總質詢時曾當面問侯，究竟是民進黨還是國民黨黨員？當時侯回答過去從未加入過民進黨，現在則是國民黨黨員。林秀惠說，既然侯已經是國民黨黨員，怎可能讓他代表綠營參選？

林秀惠表示，侯友宜每次被問到是否要參選新北市長時，總是言詞閃爍，但去年新北市長朱立倫請假競選總統時，就看得出來侯友宜的接班態勢。

民進黨籍市議員王淑慧則說，侯友宜過去私下確實講過自己對選舉沒興趣、無意參選，因此不少綠營議員虧侯是「馬英九第二」，但國民黨主席易主，再加上綠營遲遲推不出有力人選，整個大環境因素改變，現在相對好選，侯的參選意願自然提高，但絕不可能代表綠營參選。

王淑慧表示，侯友宜過去確實與民進黨關係不錯，但他是一名事務官，也不能因為他與綠營親近，就認為他是綠營的人，「跟誰好，有的時候是理念相近，有的時候就只是緣份而已。」

國民黨籍新北市議員蔡淑君也認為不可能，蔡淑君說，有人日前做文章指侯友宜不拿國旗、黨旗，不能代表藍營選新北市長，「但心中有黨比較重要！」市長服務的不會只是特定政黨黨員，應是超越藍綠，服務全體市民。蔡強調，目前浮出檯面的下屆新北市長人選中，侯的民調最高，代表國民黨出馬機率很大。

接班說 朱斥綠勿只有選舉

國民黨的下屆新北市長參選人話題愈炒愈熱，民進黨秘書長洪耀福前天抨擊新北市長朱立倫沒有立場指定接班人，朱立倫昨受訪時表示，台灣空污嚴重、一例一休搞得全民天翻地覆，呼籲執政黨把工作做好，「不要只想到政治、只想到政黨選舉。」

對此，民進黨發言人林琮盛表示，「有無指定接班人，朱市長自己應心裡有數」，民進黨無須再多作回應。