基層拱李四川 侯友宜委屈吐不選

2017-12-04

黨內人士透露 吳朱有共識推侯 但地方勸進李 影響侯心情

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨秘書長洪耀福上週爆料，指新北市副市長侯友宜親口對他說：「兄弟，我沒有要選。」引發政壇高度關注。國民黨內具份量人士透露，其實國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫兩人已達成共識，新北市將由侯友宜來選，但支持新北市另一副市長李四川代表國民黨角逐新北市長的里長、議員較多，且至今仍不斷勸進中，可能因此影響了侯的心情。

洪耀福日前爆料引議論

洪耀福上週四與記者茶敘時透露，侯友宜曾在十月中旬新北市議員沈發惠岳父的告別式上親自向他說：「兄弟，我沒有要選。」侯友宜事後回說「沒印象」，當天他是和朱立倫一起去參加公祭，沒印象曾見到洪耀福，在告別式的場合，不適合、也沒有談選舉的事。

原本侯友宜代表藍軍征戰新北市長的趨勢已漸趨明朗，但洪耀福的爆料，也讓外界高度關注，侯的參選動向是否產生變數。

國民黨重量級人士受訪指出，李四川民調支持度雖然沒有侯友宜高，但他歷練足、做事很有經驗，「支持他的里長、議員比較多」，也獲得多數幹部的力挺，基層覺得「李四川來選比較踏實」。

國民黨人士也說，「如果黨內沒人要選，李四川是願意上場的人」，「但如果侯、周要選，李就不會和他們競爭」，而國民黨基層勸進李四川的聲音未間斷，也因此即使吳敦義、朱立倫兩人已有共識要由侯友宜選新北市長，侯至今依然未正式宣布參選，甚至還對洪耀福及部分有意參選新北市長的民進黨立委吐露「不選」的心聲。

不過，目前國民黨與民進黨內一致評估認為，「侯友宜不可能不選」，只能待國民黨內協調。