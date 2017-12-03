採購有弊// 入出境查驗設備 來自中國

2017-12-03

如果遭駭 國境管制形同虛設

〔記者謝君臨、吳政峰／台北報導〕檢廉偵辦移民署採購弊案有重大發現！金額五千兩百萬元的「外來人口快速查驗閘門系統案」，招標規定明訂設備原產地不得為中國，但該批具生物辨識特徵科技的相關設備，經查竟是從中國進口；資安專家憂心，一旦入出境設備遭有心人士植入惡意程式，民眾個資恐遭駭，被台灣限制入境的罪犯也可能「暢行無阻」，國境管制形同虛設。

根據行政院工程會規定，有關機關辦理資訊服務採購，如涉「具敏感性或國安（含資安）疑慮之業務範疇」，得以在招標文件排除中資廠商，或禁止使用中國製品。然而移民署在辦理入出境相關標案時，疑遭廠商魚目混珠。

檢廉調查，內政部資訊中心主任施明德擔任移民署資訊組長期間，專責「電腦設備暨相關軟體維護案」等標案，涉嫌夥同前科長陳英傑讓特定業者順利得標；其中，施與跨越科技負責人李奇申關係良好，檢廉懷疑兩人之間疑有不正利益輸送。

採購規定 涉國安禁用中國貨

檢廉發現，「外來人口快速查驗閘門系統案」由台灣富士全錄的子公司和範公司得標，但和範實際是李奇申找來借牌投標，背後操作標案的仍是李的跨越科技與龍雲數位整合公司。和範向東元捷德採購標案相關設備，卻由跨越科技派員至中國「受訓」，追查後發現該批設備的原產地竟是中國。

檢廉查出，早在民國九十八年李奇申就已佈局，除了涉嫌找來特定業者參與圍標，另自行撰寫入出境系統作業程式，再找上市公司聚碩科技代理，利用該作業程式的相容性規格綁標。

據了解，檢廉除訝異國境大門標案的作業系統均被李奇申一人壟斷，更憂心系統內遭潛藏後門程式，再加上李曾派員至中國深圳「受訓」，對於相關設備原產地來自中國顯已知情，懷疑他與中國特定人士關係匪淺，如有意在系統作業程式「動手腳」，除了民眾個資恐遭駭，國境管制亦形同虛設。

檢廉發現，供應商東元捷德涉從中國進口電子閘門硬體，再把產地改標成台灣，賣給和範。檢廉先朝偽造文書方向偵辦，也將調查各個接點間的關聯性。

檢廉懷疑，單憑施、李兩人之力，恐難在近八年內涉及至少七件弊案，不排除有更高層人士涉入；此外，入出境相關標案甚多，檢廉也將全面清查。

一○一年元月，移民署於松山、桃園、高雄三大機場，正式啟用「自動通關查驗系統」（e-Gate），透過臉部及指紋等生物辨識特徵科技，旅客能在十二秒內快速通關，大幅縮短人工查驗時間，不料這套設備的相關採購案竟傳弊端。