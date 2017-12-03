法律限制 未婚女性不能解凍受孕

2017-12-03

〔記者吳亮儀、林惠琴／綜合報導〕凍卵風氣越來越盛，讓一時還不想結婚或不想太早生小孩的女性能「買保險」。前衛福部長林奏延認為，這風氣有利有弊，好的是能藉科技讓婦女決定何時想懷孕，但擔憂若未來成了龐大趨勢，可能反讓整體結婚年齡更延後、甚至少子化加劇。

「買保險」不生 林奏延憂少子化加劇

林奏延說，從好的方向來看，凍卵科技能讓還年輕卻還沒結婚的女性先保存優質卵子，未來還有機會生健康小孩，或許這是唯一的「後悔藥」，能治療後悔年輕時沒生小孩的遺憾。

林奏延也說，現在每年做凍卵的人在數千人以內，相較一年生育數約廿萬名來看還是極少，但若未來花費金額更少、手術更容易，逐漸成為龐大趨勢，或許更會導致社會晚婚風氣，年輕人覺得凍卵方便，「那晚點結婚也沒關係」，連帶影響少子化問題。

不過目前「人工生殖法」對於凍卵、凍精、凍胚胎有明確規定，並未開放未婚女性解凍受孕，女性須在有婚姻狀態下才可用冷凍卵子，否則就算卵子是自己存的，也不能任意動用，這也是凍卵前需要考量因素。

新光公主不離婚 怕7胚胎被銷毀

現年三十九歲的新光公主吳欣盈與華南金王子林知延的離婚官司打得熱鬧，看似水火不容，不過吳欣盈卻不願意離婚，日前她在臉書說明，因為先前曾接受人工受孕、完成七個胚胎，一旦離婚會造成已受精成功的胚胎被銷毀。

衛福部國健署婦幼健康組簡任技正施靜儀說，根據「人工生殖法」第二十一條規定，受術夫妻為實施人工生殖形成的胚胎，若婚姻無效、撤銷、離婚或一方死亡，或是保存逾十年，或是受術夫妻放棄施行人工生殖等情形，人工生殖機構應予銷毀。

台大醫院婦產部生殖內分泌科主任楊政憲也表示，人工生殖時均會對提供精卵的雙方再次確認關係，如果婚姻關係還維持才會繼續下一步，否則依法無法施行。