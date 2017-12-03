凍卵需求在轉變／晚婚備用7成 化療約3成

2017-12-03

〔記者方志賢、蔡淑媛／綜合報導〕高雄榮總婦女醫學部生殖醫學中心主任崔冠濠表示，過去尋求「凍卵」的對象主要是罹癌女性，因為接受化療，擔心影響卵子品質，先冰凍卵子，等待日後治癒再取用。但現在不同，許多女性是考量可能晚婚，尋求「凍卵」，這樣女性約占七成，癌症化療的需求則約三成。

32歲女醫攻博士 出國前先做好

高雄一名卅二歲女醫師，準備赴美攻讀博士學位，她自認四年內無法找到合適結婚對象，也知道卅五歲是女性懷孕的瓶頸，因此選擇出國前把卵冰凍起來，希望這幾年好好打拚學業，讓自己無後顧之憂。

另有一名卅五歲女醫師，也尋求「凍卵」，保存生育能力，不用為了生小孩急著結婚，而做出錯誤選擇，未來若到了四十歲，結婚想懷孕，也就不用怕卵子品質不佳。

有一位三十六歲的離婚小學老師，也在父母支持下，去做了凍卵手術。她表示，因為覺得自己年紀到了，應該要結婚，可是當時抓著進入婚姻的人，不是自己喜歡的，還是離婚了。她不想在生理時鐘催促下做出重大的生子決定，所以選擇凍卵。

茂盛醫院院長李茂盛說，醫師、教授等社經地位高、醫療新知接受度高，選擇凍卵的比例也相對高。他說，過去就有一名醫師帶著兩名三十歲出頭的女兒來凍卵，還有一名醫院院長也帶著當醫師的三十五歲女兒來凍卵，原因都是女兒工作忙、沒對象，經家長勸說後，自己也擔心日後想生的時候生不出來，選擇凍卵。

跟時間賽跑 醫師帶2女兒來做

北醫附醫不孕科醫師楊鵬生也笑說，如果他的女兒卅歲未婚，不會催她趕快結婚，反而會送她冷凍卵子療程，她一定可以從中感受到父母深深的愛。