凍卵要趁早 醫：逾45歲免考慮

2017-12-03

建議30至40歲 卵子冷凍及解凍存活成功率逾8成

〔記者周彥妤、蔡淑媛／綜合報導〕凍卵人數雖有明顯攀升趨勢，但真正會解凍使用者，醫療需求還是佔近九成。台北榮民總醫院婦女醫學部生殖內分泌不孕症科主任李新揚說，臨床觀察，健康無虞的未婚女性或未找到結婚人選的女性，解凍使用比例僅一成至兩成。

解凍使用 醫療需求佔近9成

二○一五年起，不少未婚或尚無結婚對象的女性選擇凍卵，只為把握卵子黃金期，先行保留生育能力，又以卅六歲至四十歲的年齡層最多。

李新揚說，凍卵人數雖有明顯攀升趨勢，但真正會解凍使用者，醫療需求還是佔近九成，如患巧克力囊腫、先生為無精蟲症患者、曾歷經化療等。

李新揚說，門診曾遇上一名卅七歲健康女性，但先生是無精蟲症患者，兩人一直有生育計畫，尋求多家生殖中心協助，始終未能如願，輾轉找到北榮泌尿科做取精，再經跨科別合作，到他這裡尋求凍卵，先生服用藥物後取精，再將凍卵拿出來結合，後來受精成功，如願懷孕產下一子。

他說，年紀尚輕就有凍卵念頭，並非少數，門診也曾有一位鐵人三項冠軍的廿八歲女性，擔憂生育能力拉警報，先來凍卵，但後來在兩年內完成終身大事，不久就自己成功受孕。

李新揚強調，若真要做，建議在卅歲至四十歲，此時卵子冷凍及解凍存活成功率有八成五至九成，成功懷孕率也有四成至六成左右。一旦年逾四十，卵巢功能快速下降，品質與數量遠不如以往，懷孕機率相對降低，尤其過四十五歲更低於一成，還可能對身體健康造成潛在危害，就不必考慮。「如有凍卵念頭，還是先尋求醫師做專業檢查、經評估健康許可，才可執行」。

不孕症權威李茂盛也提醒，高齡凍卵會增加胚胎染色體異常，三十四歲以下凍卵胚胎的染色體異常率為三十％、三十五至三十八歲為五十％、四十歲以上為八十％。年紀愈大也流產率愈高，三十四歲以下為十五％、三十五至四十歲為二十五％、四十歲以上增加到四十％。