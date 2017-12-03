金管會：監理沙盒機制入法 台灣將成全球首國

2017-12-03

本會期可望三讀

〔記者張慧雯／台北報導〕網際網路穿透到各產業，金融業也無法置身事外。昨日由財團法人王作榮文教基金會、台灣金融研訓院、黎明技術學院、台灣經濟研究院合辦「創新產業發展與金融科技（FinTech）」研討會，金管會副主委鄭貞茂與國發會副主委邱俊榮均出席，鄭貞茂表示，「金融科技發展與創新實驗條例」草案完成初審，預期本會期就會三讀立法通過，台灣將成為全球首個將監理沙盒機制入法的國家。

鄭貞茂指出，金管會為推動金融科技創新不遺餘力，二○一五年九月廿四日設立「金融科技辦公室」專責推動FinTech發展，二○一六年五月更公布「金融科技發展策略白皮書」，並訂定十一項優先發展目標，除「提升國內電子支付普及率」、「推動區塊鏈研發應用」、「開放金融業可一○○％轉投資金融科技事業」等創新面向，也鼓勵「擴大證券商線上金融服務」、「推動網路投保」等傳統金融業務的轉型，希望能讓實體與數位、傳統與創新的金融型態融合發展，打造專屬於台灣的金融科技生態體系。

邱俊榮也說，國發會負責推動「亞洲．矽谷」專案一年多來已有初步的成果。今年第一季啟動第一輪徵選，共有十一個計畫通過提案審查，其中有八件屬於應用平台、二件智慧醫療、一件智慧交通，未來只要再通過「概念驗證（ＰＯＣ）」，「服務驗證（ＰＯＳ）」、「商業驗證（ＰＯＢ）」階段，最快二○一九年就能以國家隊之姿，將物聯網解決方案輸向海外。