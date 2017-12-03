投資美國熱》台塑義聯搶進 台廠赴美投資估總額逾上兆

2017-12-03

〔記者張慧雯／台北報導〕除金融業前進美國外，其實，製造業包括台塑、鴻海集團等都在今年宣布新的投資案，台塑集團今年總計新增約一四四億美元（約四千四百億台幣），鴻海集團也準備在威斯康辛州投資一百億美元（約三千億台幣），至於義聯集團、中油也有赴美投資計畫，市場估計這波台商赴美投資可能超過一兆元，美國可望成為台灣對外投資第二大國，堪稱「台灣製造業近廿年來最大規模的遷徙」。

台灣製造業20年最大規模遷徙

台塑集團在美國最早從一九八○年代投資六十億美元，而今年除正在興建中的德州擴廠計畫約五十億美元外，還有台塑化與台化在路易斯安那州的新投資案約九十四億美元，總計今年對美投資案約一四四億美元。

至於鴻海集團也宣布在威斯康辛州投資一百億美元，在威州東南部建立一間大型面板廠，威州提供最高可達卅億美元的稅務獎勵。鴻海董事長郭台銘表示，第一步選擇在威州打造世界級ＬＣＤ面板廠，粗估將創造三千多個工作機會，並有機會上看至一萬三千人規模。

義聯集團則計畫到美國德州投資一千億元設立三座鋼鐵廠，主因就在於台灣環評很難過關，加上西向與南向都不順利，因此轉向美國設廠；此外，中油也宣布計畫到美國設石化廠，由於中油在台灣都是用石油腦裂解石化基本原料，生產成本相對頁岩氣高出許多，中油如未到美國設廠，成本恐無法與其他同業競爭。